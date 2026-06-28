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Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi sona erdi

Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi sona erdi
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MEB tarafından İstanbul'da düzenlenen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı (TETZ 2026), 26-28 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilen paneller ve etkinliklerle sona erdi. Zirvede yapay zeka, dijital gelecek ve yeni dünya becerileri ele alındı.

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 26-28 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilen Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı'nın (TETZ 2026) bugün sona erdi.

Dünyanın farklı ülkelerinden eğitim, teknoloji ve yapay zeka alanındaki uzmanları 26-28 Haziran tarihlerinde İstanbul'da buluşturan Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı (TETZ 2026), üçüncü günde de devam etti. Açılışı 26 Haziran'da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yanı sıra farklı ülkelerden eğitim bakanları, bakan yardımcıları ve üst düzey yetkililerin katılımıyla yapılan zirvenin üçüncü gününde, paneller gerçekleştirildi. Günün ilk panelinde 'Yeni Dünya Becerileri' başlığında biyolog ve yazar Prof. Dr. Sinan Canan yer aldı. Geleceğin Çalışma Kültürü ve Liderlik Uzmanı Bruce Daisley ve Küresel Dijital Ticaret ve Teknoloji Lideri James Hardy'nin katılımıyla yapılan "Dijital Çağda Barış, Güven ve İş Birliği: Şirketler Perspektifi" başlıklı panelde devletler ve büyük teknoloji şirketlerinin eğitim alanındaki iş birliği ele alındı. Zirve kapsamında gerçekleştirilen 'Yapay Zeka ve Sanat' başlıklı panelde ise dijital sanatçı ve akademisyen Prof. Dr. Selçuk Artut değerlendirmelerde bulundu. Günün son paneli, 'Kamu ve Teknoloji Perspektifinden Eğitimin Dijital Geleceği' başlığında, özel sektör temsilcileri Serkan Çakır ile Levent Kanpolat'ın katılımıyla yapıldı.

ZİRVE SONA ERDİ

Türkiye Eğitim Teknolojileri Zirvesi ve Fuarı'nın sona ermesinin ardından bir kapanış bildirgesi yayımlandı. Zirvenin yedinci yılında eğitim, teknoloji ve uluslararası iş birliğini ortak bir vizyon etrafında buluşturarak başarıyla tamamlandığı vurgulanan bildirgede, şunlara yer verildi: "Bu yıl zirvemiz, geçen yıla göre yaklaşık yüzde 20 büyüme kaydederek önemli bir gelişim göstermiş; fiziksel ve dijital erişim kanallarıyla birlikte 25 bine yakın öğretmen, öğrenci, eğitim paydaşı ve teknoloji meraklısına ulaşmıştır" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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