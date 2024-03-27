Türkiye Diyanet Vakfı ve İstanbul Müftülüğü, Kütüphane Haftası'nda bir okula kitap hediye etti

Türkiye Diyanet Vakfı ve İstanbul Müftülüğü, Kütüphane Haftası'nda bir okula, kütüphaneye yerleştirilmek üzere Kur'an-ı Kerim, hadis ve tefsir kitapları hediye etti.

"Hediyem Kur'an Olsun" ve "Hediyem Kitap Olsun" projeleri kapsamında Bayrampaşa Aliya İzzetbegoviç Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde program düzenlendi.

Programda konuşan İstanbul İl Müftü Yardımcısı Ayşe Coşkun, bu projelerle çocukların kültür dünyasını zenginleştirmeyi amaçladıklarını söyledi.

Hayırseverlerin hayırlarını ilim ve kitap şeklinde çocuklara hediye etmek istediklerini ifade eden Coşkun, "Kütüphanemizi zenginleştirmek için çocuklarımıza Kur'an-ı Kerim, Kur'an-ı Kerim meali, Hadislerle İslam, Kur'an Yolu Tefsiri gibi itikatla alakalı Türkiye'den ve dünyadan eserler getirdik. Amel defterini kapatmayan üç şey var. Birincisi sadaka-i cariye, ikincisi faydalanılan ilim, üçüncüsü de hayırlı evlat. Bugün burada biz üçünü birleştirmiş oluyoruz." diye konuştu.

Vakıflarının ramazanda yapacağı çalışmalara değinen Coşkun, şunları kaydetti:

"2 Nisan Çocuk Kitapları Günü'nde çocuk kitapları dağıtımız olacak. Bunun dışında, ramazanda ve Dünya Yetimler Günü'nde çocuklarımıza iftarlar veriyoruz. Aynı zamanda ramazanda gıda yardımları, nakdi yardımlar, bayram öncesi inşallah bayramlık için destek sunacağız. İhtiyaç sahibi ailelere hayırseverlerimizin bize emanet ettiği hayırları takdim etmeye, ulaştırmaya gayret ediyoruz."

Konuşmaların ardından okul müdürüne, kütüphaneye yerleştirilmek üzere Kur'an-ı Kerim ile hadis ve tefsir kitapları takdim edildi.