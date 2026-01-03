Haberler

Dışişleri Bakanlığından Yemen'deki gelişmelere ilişkin açıklama

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, Yemen Cumhurbaşkanlığı Liderlik Konseyi'nin istikrar tesis çabalarını önemsenerek, Suudi Arabistan'ın düzenleyeceği konferans çağrısına destek verildiğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığından Yemen Cumhuriyeti'nin güney vilayetlerinde yaşanan gelişmelere ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Türkiye'nin Yemen'de anayasal meşruiyet temelinde, kalıcı bir siyasi çözümün sağlanmasına yönelik çabalara olan desteği de yinelendi.

Kaynak: AA / Sercan İrkin - Güncel
