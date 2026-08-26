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Türkiye'den Nepal ve Çin'e Taziye

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Dışişleri Bakanlığı, Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa ve çevresinde meydana gelen sel ve toprak kaymasında yaşanan can kayıpları nedeniyle Nepal ve Çin halkına taziyelerini sundu.

Dışişleri Bakanlığı, Nepal'in Çin sınırına yakın Rasuwa ve çevresinde meydana gelen sel ve toprak kaymasında yaşanan can kayıpları nedeniyle Nepal ve Çin halkına taziyelerini sundu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Nepal ile Çin arasındaki sınır bölgesinde bugün meydana gelen sel felaketi ve toprak kayması nedeniyle yaşanan can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu vurgulanarak, hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve başta Nepal ile Çin olmak üzere, felakette vatandaşlarını kaybeden ülkelere başsağlığı dilendi.

Açıklamada, "Şu an itibarıyla vatandaşlarımızın afetten etkilendiğine ilişkin herhangi bir bilgi tarafımıza ulaşmamış olup süreç yakından takip edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Rasuwa ve çevresinde meydana gelen selde ilk belirlemelere göre 157 kişi hayatını kaybetmiş, yerleşim yerleri ile binalar zarar görmüştü.

Arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgede, yüzlerce kişiden henüz haber alınamadı.

Nepal'deki sel, Çin'de Tibet Özerk Bölgesi'nin Şıgatsı iline bağlı Gyirong ilçesinde büyük çaplı toprak kaymasına yol açmıştı. Afette 3 kişinin öldüğü, 268 kişinin ise halen kayıp olduğu belirtilmişti.

Kaynak: AA
Nepal'deki sel felaketinde can kaybı 157'ye yükseldi

Can kaybı korkunç boyutlarda, yüzlerce kişiden haber alınamıyor
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