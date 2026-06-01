Türkiye'den, İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskına tepki Açıklaması

Güncelleme:
Türkiye, İsrailli aşırılık yanlılarının Mescid-i Aksa'ya baskınını, İsrail bayrağı açılmasını ve milli marşının okunmasını en güçlü şekilde kınadı. Dışişleri Bakanlığı, bu eylemlerin uluslararası hukukun ihlali olduğunu ve bölgede istikrarsızlığı derinleştirdiğini belirtti.

Dışişleri Bakanlığı, İsrailli aşırılık yanlısı grupların Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskın hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrailli aşırılık yanlısı grupların İsrail güvenlik güçlerinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya düzenlediği baskını ve burada İsrail bayrağı açılması ile milli marşı okunması dahil olmak üzere gerçekleştirdiği provokatif eylemleri en güçlü biçimde kınıyoruz." ifadesine yer verildi.

Mescid-i Aksa başta olmak üzere Kudüs'ün tarihi ve hukuki statüsünü aşındırmayı amaçlayan bu eylemlerin uluslararası hukukun açık ihlali olduğu vurgulanan açıklamada, bunun, bölgede istikrarsızlığı daha da derinleştirme riskini taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, "İşgalci İsrail'in Müslüman ve Hristiyan kutsal mekanlarına yönelik olarak sürdürdüğü bu tehlikeli provokasyon ve ihlaller karşısında, uluslararası toplumun İsrail üzerindeki baskısını artırmasına yönelik çağrımızı yineliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Sümeyye Dilara Dinçer
