Türkiye'den İran'a 6 TIR ilaç ve tıbbi malzeme yardımı

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, ilaç ve tıbbi malzeme yüklü 6 TIR'lık yardım konvoyunun 24 Nisan'da Gürbulak Sınır Kapısı üzerinden İran'a gönderileceğini açıkladı.

Bakan Memişoğlu, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Biz iyilik medeniyetiyiz. Sağlığı korumanın mukaddes olduğuna inanıyoruz. İnsanın olduğu her yerde sağlığı ve şifayı desteklemeyi, dayanışmanın bir gereği olarak görüyoruz. Bu köklü dayanışma ruhuyla hazırladığımız ilaç ve tıbbi sarf malzemesi yüklü 6 TIR'lık yardım konvoyumuz, 24 Nisan Cuma günü Gürbulak Sınır Kapısı'ndan geçerek komşumuz İran'a ulaşacak. Sınırları aşan bir iyilik hareketiyle derman bekleyen her cana destek olmaya devam edeceğiz. Yolumuz kardeşlik, yükümüz şifa olsun" dedi.

