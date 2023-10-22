Gazze'ye yardım için havalanan Cumhurbaşkanlığı uçağı Kahire'ye ulaştı

Sağlık Bakanlığı tarafından görevlendirilen, uzman hekimlerin yanı sıra ilaç ve tıbbi malzemelerin yer aldığı Gazze'ye yardım uçağı Mısır'a vardı.

YARDIM UÇAĞI MISIR'A İNİŞ YAPTI

Sağlık Bakanlığı'nca görevlendirilen 20 uzman hekim ile ilaç ve tıbbi malzemelerin bulunduğu uçak, öğle saatlerinde Kahire'ye iniş yaptı. Hekimler, Mısır Sağlık Bakanlığı'nda Bakan Yardımcısı ve diğer yetkililerle bir araya gelerek Gazze'ye yönelik sağlık yardımlarını değerlendirdi.

UÇAKTA 20 UZMAN HEKİM VAR

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İsrail bombardımanı altında olan Gazze'ye yardım amacıyla Cumhurbaşkanlığı'na ait uçağın yola çıkacağını açıklamıştı. Bakan Koca şunları söylemişti: " Gazze'ye yardım amacıyla, Cumhurbaşkanlığımıza ait bir uçak, ilaç, tıbbi malzemelerle yarın (bugün? sabah Mısır'a hareket ediyor. Uçakta 20 uzmandan oluşan hekim grubu bulunacak. Mısır Sağlık Bakanı Khaled Abdel Ghaffar ile gerekli görüşmeleri yaptım. 20 kişilik uzman ekibimiz Mısırlı yetkililerle Gazze halkının ihtiyaç duyduğu ilaç, tıbbi malzeme ve cihazların tespitini yapacak. Ekibimiz, Mısır Sağlık Bakanlığı ile yapılan planlamalar çerçevesinde El-Ariş Havalimanı'nda ve Refah Sınır Kapısı'nda kurulacak sahra hastanelerimizin fizibilite çalışmalarını da gerçekleştirecek.

"YÜREĞE SU SERPECEK BİR ÇABAMIZ VAR"

Bu faaliyetlerle eş zamanlı olarak Mısır Sağlık Bakanlığı tarafından iletilen ihtiyaç listesindeki ilaç, tıbbi sarf malzemesi ve tıbbi cihazların 3 kargo uçağımızla, El-Ariş Havalimanına gönderilmesi planlanmıştır. Ayrıca gerekli koordinasyonun tamamlanmasının ardından, bir gemiyle sahra hastaneleri ve ambulansların bölgeye sevkiyatı planlanmaktadır. Fizibilite çalışmalarında bulunacak ekibimizin, söz konusu ilaç ve tıbbi sarf malzemelerinin Gazze'deki mağdurlara ulaştırılmak üzere ilgililere teslimatını yapması planlanmaktadır. Dünyanın tüm duyarlı insanlarının yüreğine su serpecek bir çabamız var: Yardımların Refah kapısından içeri geçmesine önayak olabilmek! İnsanlığın gözü Gazze için harekete geçebilecek ülkelerde. Milletimiz elden gelen her şeyin yapıldığını bilmeli."