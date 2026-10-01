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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 9 film vizyona giriyor

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Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta 9 film vizyona giriyor. Anne Hathaway, Dakota Johnson ve Josh Hartnett'in başrolünü paylaştığı 'Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı' ile Brad Pitt'in oynadığı 'Vahşinin Kalbi' de izleyiciyle buluşacak.

Türkiye'deki sinema salonlarında bu hafta dramdan komediye, aksiyon ve gerilimden animasyona 9 film vizyona girecek.

Anne Hathaway, Dakota Johnson ve Josh Hartnett'in başrollerini paylaştığı "Verity: Gerçeğin Diğer Kıyısı", Michael Showalter yönetmenliğinde izleyiciyle buluşacak.

Colleen Hoover'ın çok satan romanından uyarlanan film, maddi sorunlar yaşayan yazar Lowen Ashleigh'in, ünlü yazar Verity Crawford'un yarım kalan kitaplarını tamamlamak için ailesinin evine yerleşmesi sonrasında şahit olduklarını odağına alıyor.

"Vahşinin Kalbi"

Brad Pitt'in başrolünde oynadığı "Vahşinin Kalbi", askeri uçak kazasından sağ kurtulan bir Özel Kuvvetler subayının, sadık savaş köpeğiyle birlikte Alaska'nın zorlu ve ıssız doğasında hayatta kalma mücadelesini anlatıyor.

J.K. Simmons'un da rol aldığı aksiyon, macera ve gerilim türündeki filmin yönetmen koltuğunda David Ayer oturuyor.

"Digger"

Tom Cruise, Riz Ahmed, John Goodman, Sandra Hüller ve Michael Stuhlbarg'ın oynadığı "Digger", komedi ve dram karışımı bir hikayeyle izleyicinin karşısına çıkacak.

Alejandro Gonzalez Inarritu yönetmenliğinde çekilen film, dünyanın en güçlü insanı Digger Rockwell'in, kendi tetiklediği global bir felaketi "insanlığın kurtarıcısı" rolüne bürünerek önlemeye çalışmasını ele alıyor.

"Kraliçe Zor Durumda"

Lance Hammer'ın yönetmenliğini üstlendiği "Kraliçe Zor Durumda", ileri evre demans hastası bir kadının vesayetini üstlenmeye çalışırken vicdani ikilemlere düşen kocası ile kızının, aldıkları kritik kararların kontrolden çıkmasıyla yüzleştikleri sarsıcı krizi odağına alıyor.

ABD ve Birleşik Krallık ortak yapımı filmde, Juliette Binoche, Mohammad Amiri ve Lolabelle Backus rol aldı.

"Salmokji: Karanlık Sular"

Lee Sang Min'in çektiği Güney Kore yapımı "Salmokji: Karanlık Sular", görüntülerde açıklanamayan bir figürün belirmesinin ardından ıssız baraj gölüne giden çekim ekibinin karşılaştığı doğaüstü olayları konu ediniyor.

"Linkin Park: Unshatter"

Joseph Hahn ve Mark Ritchie'nin yönetmenliğini yaptığı belgesel film "Linkin Park: Unshatter", Chester Bennington'ın kaybının ardından Linkin Park'ın yıllar sonra yeniden bir araya gelerek müziğe dönüş yolculuğunu beyaz perdeye taşıyor.

Haftanın animasyonları

Joel Crawford ve Januel Mercado'nun birlikte çektiği "Unutulmuş Ada", Filipin mitolojisindeki efsanevi Nakali Adası'na açılan bir portal keşfeden Jo ve Raissa'nın, anılarını kaybetmeden evlerine dönebilmek için giriştikleri mücadeleyi izleyiciye aktaracak.

Barış Çorak'ın animasyon filmi "Robu 404", kendi ürettiği robot Robu 404 aracılığıyla teknoloji üzerinden kendini ifade etmeye çalışan 9 yaşındaki Can'ın, Robu 404'ün yardımıyla kendisini keşfetmesini anlatıyor.

Cengizhan Uluocak yönetmenliğindeki "Efsaneler Takımı: Görev İstanbul", hayvanlardan ve iki çocuktan oluşan cesur bir ekibin kötülüklerle mücadelesini odağına alıyor.

Kaynak: AA
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