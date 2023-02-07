Türkiye'deki büyük felaket dünya basınının manşetlerinde: Arama çalışmaları sürüyor

10 ili etkileyen 7.7 ve 7.6'lık deprem sonrası ekipler enkaz altında kalanları kurtarmak için canla başla mücadele ediyor. Deprem dünya basınında da geniş yankı buldu. BBC, "Türkiye'de ekipler gece boyunca çalıştı" derken, El-Cezire ise, arama kurtarma çalışmalarına dünyanın yardım edeceğine dikkat çekti. Reuters da hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yaklaştığını ve arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü yazdı.

Türkiye Cumhuriyet tarihinin en büyük felaketlerinden birini yaşıyor. Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem sonrasında arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Deprem dünya basınında da kendisine geniş bir şekilde yer buldu.

"3 BİNE YAKIN KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ"

Reuters haberinde depremde hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bine yaklaştığını yazdı. Ayrıca haberde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği de vurgulanırken, AFAD'ın deprem ile ilgili verdiği bilgileri paylaştı.

"İNSANLAR UYKUDA DEPREME YAKALANDI"

EL-Cezire ise Türkiye ve Suriye'de olan depremlere dikkat çekti. Haberde Türkiye'de hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin 381 olarak açıklarken, Suriye'de ise bu sayının 1444 olduğu yazıldı. Ayrıca haberde insanların uykuda depreme yakalandığı ve birçok artçı sarsıntının olduğu yazıldı.

"EKİPLER GECE BOYUNCA ÇALIŞTI"

BBC ise büyük depremi okuyucularına manşetten duyurmaya devam ederken, gece boyunca ekiplerin çalıştığına dikkat çekti. Ayrıca haberde dakika dakika olan gelişmelerde yer alıyor.