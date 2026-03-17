Bulgaristan'daki seçimde Türkiye'den oy kullanacaklar için son başvuru tarihi 24 Mart

Bulgaristan'da 19 Nisan'da yapılacak erken genel seçimler için Türkiye'de yaşayan çift uyruklu Bulgar vatandaşlarının elektronik başvuru süreci 24 Mart'a kadar devam edecek. Yurt dışında oy kullanacakların başvurularını resmi internet sitesi üzerinden tamamlaması gerekiyor.

Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonu (MSK) tarafından yapılan açıklamada, yurt dışında oy kullanmak isteyen vatandaşların seçim komisyonunun resmi internet sitesi üzerinden başvurularını tamamlaması gerektiği ifade edildi.

Açıklamada, başvuruların en geç 24 Mart Bulgaristan saatiyle 00.00'a kadar yapılması gerektiği kaydedildi.

Seçmenler, seçim komisyonunun https://www.cik.bg/bg/ns19.04.2026/abroad/zayavlenie internet adresindeki formu doldurarak kayıt işlemlerini çevrim içi yapabiliyor.

Yurt dışı sandık sayıları azaltıldı

Bulgaristan'da bu yıl yapılacak erken seçimde dikkati çeken önemli bir husus ise ülke meclisinin Şubat 2026'da mevzuat değişikliğine giderek Avrupa Birliği (AB) dışındaki ülkelerde diplomatik ve konsolosluk temsilcilikleri dışında kurulabilecek sandık sayısı 20 ile sınırlandırılması kararı oldu.

Yurt dışında kurulacak sandık sayısının azaltılması, dikkatleri Türkiye'de oy kullanacak Bulgaristan vatandaşlarına çevirdi.

19 Nisan'da yapılacak seçimlerde, Türkiye'de yaşayan ve Bulgaristan seçimlerinde oy kullanma hakkına sahip çifte vatandaş statüsündekiler kayda değer bir oy oranına sahipken sandık başına gitmeleri büyük önem taşıyor.

Türkiye'de 168 sandıktan 32 sandığa düşüş dikkati çekti

Karar kapsamında Bulgaristan'ın Türkiye'deki diplomatik ve konsolosluk temsilciliklerinde açılacak sandıklara en fazla 20 ilave sandık kurulabilirken Türkiye genelinde toplamda 24-32 arasında sandık açılabileceği aktarıldı.

Daha önceki seçimlerden Türkiye'de Nisan 2023'te 162 sandık, Haziran 2024'te 166 sandık, Ekim 2024'te de 168 sandık açılırken bu yılki seçimde sandık sayısının ciddi oranda azaltılması dikkati çekti.

Sandık sayısındaki düşüşün katılım üzerinde belirgin bir etkisi olabileceği değerlendirilirken Türkiye'de kullanılan 55-60 bin oyun Bulgaristan Meclisindeki temsile de önemli ölçüde etki ettiği biliniyor.

Bu arada, toplam sandık sayısındaki düşüş nedeniyle yoğunluk oluşabileceği ifade edilirken sandık planlamasının sağlıklı yapılabilmesi için seçmen kaydının son derece önemli olduğu vurgulandı.

AB üyesi Bulgaristan, son 7 yıldaki 8'inci genel seçime hazırlanırken sık sık seçim kararı alınması 2021'den bu yana siyasi istikrarsızlığın devam ettiğini gösteriyor.

Kaynak: AA / Dzhanan Mehmed Ismail
