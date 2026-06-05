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Sağlık Bakanlığı: Yüzme alanlarının yüzde 93'ü 'mükemmel' ve 'iyi' sınıfında

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Sağlık Bakanlığı, 2025 yılı izleme sonuçlarına göre yüzme alanlarının yüzde 82'sinin 'Mükemmel', yüzde 11'inin 'İyi' ve yüzde 4'ünün 'Yeterli' sınıfında olduğunu açıkladı. Mavi Bayrak sayısı 580'e yükselirken Türkiye dünyada üçüncü sırada yer aldı.

SAĞLIK Bakanlığı, 2025 yılı izleme sonuçlarına göre yüzme alanlarının yüzde 82'si 'Mükemmel', yüzde 11'i 'İyi', yüzde 4'ünün 'Yeterli' sınıfında değerlendirildiğini bildirdi. Yüzme sularına yönelik çalışmalar kapsamında; 'Her yıl 35 ilde belirlenen izleme noktalarından 15 günde bir alınan numuneler analiz edilerek yüzme alanlarının kalite durumu titizlikle izlenmektedir' açıklaması yapıldı.

Sağlık Bakanlığı, '5 Haziran Dünya Çevre Günü' dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Açıklamada, "İnsan sağlığının korunmasında çevresel faktörlerin izlenmesi ve yönetilmesi önemli bir yere sahiptir. İçme-kullanma ve yüzme sularının kalite kontrollerinin yapılması, çevresel risklerin takip edilmesi, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki etkilerinin değerlendirilmesi ve bu alanlarda dijital izleme sistemlerinin geliştirilmesi, Bakanlığımızın çevre sağlığı alanında yürüttüğü çalışmalar arasında yer almaktadır. Bakanlığımıza bağlı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyet gösteren 'İklim Değişikliği ve Sağlık Bilimsel Danışma Kurulu' koordinasyonunda, iklim değişikliği ile bağlantılı hastalıkların belirlenmesi ve önceliklendirilmesine yönelik çalışmalar sürdürülmektedir" denildi.

ANALİZ SONUÇLARI İNCELENİYOR

Ayrıca; çevre sağlığı kapsamında içme kullanma suları, ambalajlı sular, yüzme suları, yüzme havuzları ve kaplıca sularının kalite izleme çalışmaları yürütüldüğü belirtilerek, "Su kalitesine ilişkin veriler, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü bünyesinde geliştirilen Çevre Sağlığı Bilgi Sistemi (ÇSBS) üzerinden elektronik ortamda düzenli olarak takip edilmektedir. 2025 yılında güncellenen ÇSBS ile kaynaklar, su depoları, şebeke sistemleri, numune alma noktaları ve analiz sonuçları tek merkezden izlenebilmektedir. Mobil uygulamaların sisteme entegre edilmesiyle su numunelerinin sahadan alınarak analiz sonuçlarının anlık olarak takip edilmesi mümkün hale getirilmiştir. Yüzme sularına yönelik çalışmalar kapsamında; her yıl deniz ve göle kıyısı bulunan 35 ilde mikrobiyolojik izleme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Belirlenen izleme noktalarından 15 günde bir alınan numuneler analiz edilerek yüzme alanlarının kalite durumu titizlikle izlenmektedir" denildi.

Yüzme alanlarının yüzde 93'ü iyi ve üzeri kalite sınıfında yer aldığı belirtilen açıklamada, "2025 yılı izleme sonuçlarına göre yüzme alanlarının yüzde 82'si 'Mükemmel', yüzde 11'i 'İyi', yüzde 4'ü 'Yeterli' sınıfında değerlendirilmiştir. 2026 yılında Türkiye'deki Mavi Bayraklı yüzme alanı sayısı 577'den 580'e yükselirken, ülkemiz İspanya ve Yunanistan'ın ardından dünyada üçüncü sıradaki yerini korumuştur. Mavi Bayrak sayısı Antalya'da 232, Muğla'da 113, İzmir'de 60, Balıkesir'de 45 ve Aydın'da 39'dur. Yüzme suyu kalitesine ilişkin veriler, 'yuzme.saglik.gov.tr' adresinden vatandaşlarla paylaşılmakta; yüzme alanlarının konum bilgilerine, analiz sonuçlarına, kalite sınıflandırmalarına, yüzücü sağlığı ve güvenliğine ilişkin bilgilere belirtilen internet sitesi üzerinden erişilebilmektedir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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