Türkiye'de Sıcaklık Rekorları: 48 Dereceyi Gören İl Siirt

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Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrederken, 43 ilde termometreler 40 derecenin üzerine çıktı. Siirt'in Kurtalan ilçesi 48 derece ile en yüksek sıcaklığı kaydetti.

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği yurt genelinde termometreler, 43 ilde 40 derecenin üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinde yer alan verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin 6 ila 12 derece üzerinde seyrediyor.

Bugün en yüksek sıcaklık Siirt'in Kurtalan ilçesinde 48 derece ölçüldü.

Diğer yüksek sıcaklıklar ise 47,3 dereceyle Mardin'in Kızıltepe ilçesinde ve Diyarbakır'ın Sur ilçesi ile Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinde 47,1 derece olarak kayıtlara geçti.

Türkiye'de hava sıcaklıklarının Avrupa'nın birçok bölgesinden daha yüksek seyrettiği bu dönemde gece sıcaklıklarının hafta boyunca 20 derece ve üzerinde ölçülmesi sebebiyle yurt genelinde tropikal geceler yaşanıyor.

Termometrelerin 40 derecenin üzerinde gösterdiği il ve ilçeler ise şöyle:

İL/ İLÇESICAKLIK(C°)
Siirt, Kurtalan48
Mardin, Kızıltepe47,3
Diyarbakır, Sur47,1
Şanlıurfa, Ceylanpınar47,1
Gaziantep, Karkamış46,8
Şırnak, Silopi46,7
Batman, Beşiri46,6
Adıyaman, Kahta46
Malatya, Yazıhan44,5
Artvin, Yusufeli44
Hatay, Hassa44
Elazığ, Kovancılar43,6
Kırşehir, Çiçekdağı43,5
Ankara, Kalecik43
Kırıkkale, Delice43
Bingöl, Genç42,9
Eskişehir, Sarıcakaya42,9
Yozgat, Yerköy42,8
Çorum, Kargı42,7
Erzincan, Kemaliye42,7
Çankırı, Merkez42,5
Tunceli, Merkez42,5
Nevşehir, Kozaklı42
Kilis, Elbeyli41,8
Sivas, Suşehri41,8
Tokat, Merkez41,8
Erzurum, İspir41,6
Konya, Karapınar41,6
Iğdır, Aralık41,5
Giresun, Çamoluk41,4
Kayseri, Yeşilhisar41,2
Sinop, Boyabat41,1
Aksaray, Sarıyahşi40,8
Gümüşhane, Merkez40,8
Karabük, Merkez40,8
Manisa, Yunusemre40,8
Muş, Hasköy40,7
Aydın, Karpuzlu40,5
Denizli, Güney40,5
Kahramanmaraş, Çağlayancerit40,5
Amasya, Taşova40,1
İzmir, Tire40,1
Bilecik, İnhisar40

Kaynak: AA / Ayşe Karaosmanoğlu - Güncel
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