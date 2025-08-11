Türkiye'de Sıcaklık 40 Dereceyi Aştı

Hava sıcaklığının etkili olduğu yurt genelinde bugün öğleye kadar termometreler 16 ilde 40 derece ve üzerini gösterdi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesindeki verilere göre, yurt genelinde sıcaklıklar bu hafta da mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Günün öğleye kadar ölçülen en yüksek sıcaklığı 45,2 dereceyle Şırnak'ın Silopi ilçesinde kaydedildi. Bunu 44,6 dereceyle Hatay'ın Kırıkhan ilçesi ve 44,4 dereceyle Mardin'in Nusaybin ilçesi takip etti.

Sıcaklıkların 40 derece ve üzerinde gösterdiği il ve ilçeler şöyle: