ADDİS ABABA - Türkiye'de okumaya hazırlanan öğrenciler Etiyopya'da oryantasyon programına katıldı Güncel Haberler Etiyopya Türkiye Mezunları Derneği, Türkiye'de burslu eğitim görmeye hak kazanmış yaklaşık 100 öğrenci için oryantasyon programı düzenledi. Etiyopya Türkiye Mezunları Derneği, Türkiye'de burslu eğitim görmeye hak kazanmış yaklaşık 100 öğrenci için oryantasyon programı düzenledi. Başkent Addis Ababa'daki Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) ofisinde düzenlenen programda, öğrencilere Türkiye'deki eğitim ortamı, adım adım neler yapmaları ve nelere dikkat etmeleri gerektiği anlatıldı. Gelecek haftalarda Türkiye'ye gitmeye hazırlanan; lisans, yüksek lisans ve doktora bursu alan 100 öğrenci Türkiye hakkında merak ettiklerini mezunlara sordu. Etiyopya'dan Türkiye Bursları'na yapılan başvurular bu yıl 2 kat artarak 4 bini geçmişti. Türkiye Bursları'na 171 farklı ülkeden ise toplam 165 bin 691 başvuru yapılmıştı. Güncel Kaynak: AA / Mohammed Abdu Abdulbaqi Addis Ababa Etiyopya Türkiye Güncel Haberler

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