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Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu

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Türkiye'de işsizlik oranı, haziranda bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 9,2 oldu. İşsiz sayısı 3 milyon 305 bin kişi olarak belirlenirken 2024 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 234 bin kişi artış kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu haziran ayına ilişkin işgücü istatistiklerini açıkladı. Genç nüfusta işsizlik oranı da yükseldi.

BİR ÖNCEKİ AYA GÖRE 234 BİN KİŞİLİK ARTIŞ

İşsiz sayısı 2024 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 234 bin kişi artarak 3 milyon 305 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,7 puan artarak yüzde 9,2 seviyesinde gerçekleşti. İşsizlik oranı erkeklerde yüzde 7,6 iken kadınlarda yüzde 12,4 olarak tahmin edildi.

İstihdam edilenlerin sayısı 2024 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre 341 bin kişi azalarak 32 milyon 522 bin kişi, istihdam oranı ise 0,6 puan azalarak yüzde 49,3 oldu. Bu oran erkeklerde yüzde 66,9 iken kadınlarda yüzde 32,1 olarak gerçekleşti.

İŞGÜCÜNE KATILIM ORANI AZALDI

İşgücü 2024 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 107 bin kişi azalarak 35 milyon 827 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,2 puan azalarak yüzde 54,4 olarak gerçekleşti. İşgücüne katılma oranı erkeklerde yüzde 72,4 iken kadınlarda yüzde 36,7 oldu.

GENÇ NÜFUSTA İŞSİZLİK ARTTI

15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 1,7 puan artarak yüzde 17,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı; erkeklerde yüzde 14,8, kadınlarda ise yüzde 23,2 olarak tahmin edildi.

HAFTALIK FİİLİ ÇALIŞMA SÜRESİ 44 SAAT OLDU

İstihdam edilenlerden referans döneminde işbaşında olanların, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış haftalık ortalama fiili çalışma süresi 2024 yılı haziran ayında bir önceki aya göre 0,1 saat artarak 44 saat olarak gerçekleşti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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Yorumlar (2)

VEFA:

Bu ülkede TÜİK'e hala güvenen, inanan kaldı mı ya!.. "Söyleyemem çok daha fazlası var eksiği yok." kurumu!...

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2
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koray hüseyin kılıç:

tuıkın açıkladıgı verilere tuık çalısanlarıda dahil inanan varmı acaba

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2
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