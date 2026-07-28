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Türkiye'de sendika üyelik oranı %13,79

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- Hizmet-İş 286 bin 94 üyeyle tüm işçi sendikaları arasında ilk sırada yer alırken, en fazla işçinin yer aldığı iş kolu 4 milyon 508 bin 122 işçiyle "ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" oldu

Türkiye'deki 17 milyon 630 bin 475 işçiden 2 milyon 432 bin 789'unun sendika üyeliği bulunuyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının "6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu Gereğince İşkollarındaki İşçi Sayıları ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin 2026 Temmuz Ayı İstatistikleri Hakkında Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 17 milyon 630 bin 475 işçiden yüzde 13,79'una denk gelen 2 milyon 432 bin 789'unun herhangi bir işçi sendikasına üyeliği bulunuyor.

Toplam 20 iş kolu arasında en fazla işçinin yer aldığı alan, 4 milyon 508 bin 122 işçiyle "ticaret, büro, eğitim ve güzel sanatlar" oldu. Bunu 1 milyon 962 bin 44 işçiyle "metal" ve 1 milyon 930 bin 577 işçiyle "inşaat" iş kolları izledi.

Hizmet-İş, sahip olduğu 286 bin 94 üyeyle tüm işçi sendikaları arasında ilk sırada yer aldı. Hizmet-İş'i 264 bin 726 üyeyle Türk Metal Sendikası, 217 bin 776 üyeyle Öz Sağlık-İş takip etti.

Kaynak: AA
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