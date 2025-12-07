Aşık olup evlendiği Türkiye'de yaşayan Ukraynalı çocuklar için okul açtı

UKRAYNA'dan tatil için geldiği İstanbul'da, aşık olduğu Hüseyin Tarı (54) evlendikten sonra Müslüman ve Türk vatandaşı olup, Adana'ya yerleşen İrem Tarı (54), hem kendi çocukları hem de kentte yaşayan Ukraynalılar için önce dernek kurdu, şimdi ise Türkiye'de ilk olan Uluslararası Ukrayna Okulu'nu açtı. Tarı, "Çocuklarımız hem Türk okuluna gidecek hem de hafta sonları bizde eğitim görecekler. Burada Ukrayna dili ve edebiyatı, Ukrayna tarihi ve Ukrayna coğrafyası dersleri alacaklar. Böylece hem Türkiye hem Ukrayna diplomasına sahip olacaklar" dedi.

Ukrayna'da doğan Arina Motsarenko, 1998 yılında tatil için geldiği İstanbul'da Hüseyin Tarı ile tanışıp evlendikten sonra Müslüman ve Türk vatandaşı oldu, adını da İrem olarak değiştirdi. Türk eşi ile Adana'ya yerleşip mutlu bir evlilik sürdüren Tarı, 4 çocuk sahibi oldu. Çocukları büyüdükten sonra ilk olarak yeminli tercüman olarak iş yaşamına atılan İrem Tarı, bölgede yaşayan Ukraynalıların yaşamını kolaylaştırmak adına 2019 yılında Adana-Ukrayna Dostluk Kültür Eğitim Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ni kurup başkanı da oldu. Daha sonra özellikle çocukların Ukrayna kültürünü tanıması ve öğrenmesi için çabalayan Tarı, Ukrayna-Rusya savaşından sonra kentte sayıları artan Ukraynalılar için okul açma ihtiyacı ortaya çıktığını fark edince çalışmalara başladı. Hazırlıklarını tamamlayan Tarı, ilgili bakanlıklardan aldığı onayla Türkiye'de ilk olan Uluslararası Ukrayna Okulu'nu Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde açtı.

DİL VE KÜLTÜRLERİNİ ÖĞRENEN ÇOCUKLAR UKRAYNA EĞİTİMİ DE ALACAK

Okul açılışının ardından Demirören Haber Ajansı'na konuşan İrem Tarı, "Tatil için geldiğim Türkiye'de çok aşık oldum. Burada evlendim. Çocuklar biraz büyüdükten sonra yeminli tercüman olarak çalıştım. Ama baktım ki çocuklarım burada büyüyor ancak Ukrayna kültürünü bilmiyorlar. Hem çocuklarım hem burada yaşayan diğer Ukraynalı çocuklar için neler yapabilirim diye düşünürken ilk olarak dernek fikri doğdu. Bir dernek kurduk. Çocuklar kültürlerini öğrenmeye, Ukrayna dilini konuşmaya başladılar. Fakat onlar da neden bir Ukrayna eğitimi almasınlar dedik ve okul projesini hayata geçirdik. Bu okul anadilimizin, kültürümüzün ve geleneklerimizin Ukrayna dışında da yaşatılmasının önemli bir simgesidir" diye konuştu.

ÇOCUKLAR HEM TÜRKİYE HEM UKRAYNA DİPLOMASINA HAK KAZANACAK

Okula ilişkin bilgi veren İrem Tarı, "Bizim okulumuz Türkiye'de ilk ve tek. Çocuklarımız hem Türk okuluna gidecek hem de hafta sonları bizde eğitim görecekler. Burada Ukrayna dili ve edebiyatı, Ukrayna tarihi ve Ukrayna coğrafyası dersleri alacaklar. Diğer dersleri ise Türk okullarında alacaklar. Böylece hem Türkiye hem Ukrayna diplomasına sahip olacaklar. Çocuklarımız bu okulun açılışını dört gözle beklediler ve şu an hem onlar hem aileleri çok mutlular" ifadelerini kullandı.

RUSYA SALDIRILARINDA ÇOK FAZLA ÇOÇUK ÖLDÜ

Rusya-Ukrayna savaşı ile ilgili de konuşan Tarı, Türkiye'nin kendilerine verdiği desteklerden dolayı teşekkür ederek şunları söyledi:

"Şu an burada bulunan çocuklar çok mutlular ancak savaş nedeniyle ülkemizde çok fazla çocuk hayatını kaybetti. Bunu düşündükçe yüreğim kan ağlıyor. O nedenle bu okul için sevinirken kaybettiğimiz çocuklar için çok üzülüyorum. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması üzerinden çok zaman geçti. Kimisi ülkeyi terk etmek zorunda kaldı kimisi öldü. Çok çocuğumuz da yaşamını yitirdi. Bu süreçte Türkiye bize el uzattığı, yanımızda olduğu için çok teşekkür ederim. Türkiye bizim kardeş ülkemiz. Bu süreçte bize çok destek oldular. Umarım bir an önce bu savaş biter, herkes yuvasına dönebilir ve bütün çocuklar okullarına gidebilirler."