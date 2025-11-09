Türkiye'de Fin Eğitim Zirvesi: FinFest 2025

FİNLANDİYA'nın Türkiye'deki tek eğitim zirvesi FinFest 2025, Kültür ve Turizm Bakanlığı ve Finlandiya Ankara Büyükelçiliği'nin destekleriyle, N.E.T. Akademi yürütücülüğünde Ankara ve İstanbul'da gerçekleştirildi.

FinFest 2025 buluşmaları, 7-8 Kasım'da Bahçeşehir Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi. Finlandiya'dan 14 kurum ve 20'yi aşkın temsilcinin katıldığı zirve boyunca eğitimciler, öğrenciler, yöneticiler ve girişimciler aynı çatı altında bir araya gelerek bilgi ve deneyimlerini paylaştı. Etkinlikte, Finlandiya'dan Johanna Järvinen-Taubert ve Jukka Miettunen, Türkiye'den Prof. Dr. Mustafa Sever, Doç. Dr. Özgür Bolat, Doç. Dr. Uğur Akpur ve Dr. Sabiha Dulay konuşmacı olarak yer aldı.

'EĞİTİM VE KÜLTÜR KÖPRÜSÜ KURMAYI AMAÇLIYORUZ'

Etkinlikle ilgili konuşan, N.E.T. Akademi Kurucusu Aytuna Yamaç, "Bugün burada Finlandiya'dan 13 tane eğitim kurumunu ağırlıyoruz. Bunların arasında üniversiteler de var liseler de, okul müdürleri eğitim teknolojileri girişimleri var. Finlandiya ile Türkiye arasında bir eğitim ve kültür köprüsü kurmayı amaçlıyoruz. Çünkü Finlandiya eğitim sistemi ve dünyanın en mutlu ülkesi olduğunu hepimiz biliyoruz. Bunun nasıl başarıldığını öğrenmek için Finlandiyalı misafirlerimizi ülkemize getirdik. Böylece onlardan öğrenirken, biz de onlara Türkiye'deki eğitimcilerimizle birlikte buradaki potansiyeli göstermek istedik. Bu insanlar 4 bin kilometre öteden bizlerle tanışmak için geldi. Sadece kendi deneyimlerini paylaşmak değil aynı zamanda karşılıklı etkileşim ve kültür değişimi yaşanacak. Bunun için onlara Türk misafirperverliğini göstermemiz gerekiyor. Onlara sahip olduğumuz tüm potansiyeli göstermek önemli" ifadelerini kullandı.

'FİNLANDİYA VE TÜRKİYE'NİN BİRBİRİNDEN ÖĞRENECEĞİ ÇOK ŞEY VAR'

Prof. Dr. Mustafa Sever ise, "Bu etkinlik oldukça önemli; özellikle bilgi paylaşımı ve deneyim aktarımı açısından. Ancak tek yönlü bir etkinlik değil monolog şeklinde ilerlemiyor. Finlandiya ve Türkiye'nin birbirinden öğreneceği çok şey var. Hem ikimizin de bilmediği kolektif bir akılla öğretmemiz gereken eğitim anlayışları var bugün onu fark ettik. Aslında bakarsanız eğitim en önemli aşamalarından bir tanesinin farklı perspektiflerden bakabilme olduğunu öğrendik" dedi.