Türkiye'de 5 yılda 1695 deniz aracı kazasında 151 kişi öldü

TÜRKİYE'de 2021-2025 yıllarında meydana gelen 1695 deniz aracı kazasında 151 kişi ölü bulundu, 116 kişi kayboldu, 4 bin 452 kişi kurtarıldı.

Denizcilik faaliyetlerinin sorunsuz sürdürülebilmesi için öneme sahip deniz güvenliğini tehdit eden en büyük unsurlar arasında gemi kazaları yer aldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı verilerine göre, geçen yıl Türkiye'de 299 deniz aracı kazası oldu. Bu kazalarda 561 kişi kurtarıldı, 21 kişi öldü, 5 kişi kayboldu, 39 kişi de yaralandı.

Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi'nin kaza-olay istatistiklerine göre Türkiye'de 2016'dan itibaren deniz kaza araçlarında hayatını kaybeden, kurtarılan, kaybolan ve yaralananların sayısı şöyle:

"2024'te deniz aracı kazası 379, kurtarılan kişi sayısı 899, ölü bulunan kişi sayısı 45, yaralı sayısı 32, kaybolan kişi sayısı 12. 2023'te deniz aracı kazası 244, kurtarılan kişi sayısı 728, ölü bulunan kişi sayısı 19, yaralı sayısı 25, kaybolan kişi sayısı 42. 2022'de deniz aracı kazası 250, kurtarılan kişi sayısı 1036, ölü bulunan kişi sayısı 23, yaralı sayısı 19, kaybolan kişi sayısı 34. 2021'de deniz aracı kazası 523, kurtarılan kişi sayısı 1228, ölü bulunan kişi sayısı 43, yaralı sayısı 24, kaybolan kişi sayısı 23. 2020'de deniz aracı kazası 594, kurtarılan kişi sayısı 1411, ölü bulunan kişi sayısı 122, yaralı sayısı 16, kaybolan kişi sayısı 40. 2019'da deniz aracı kazası 373, kurtarılan kişi sayısı 1606, ölü bulunan kişi sayısı 56, yaralı sayısı 74, kaybolan kişi sayısı 35. 2018'de deniz aracı kazası 111, kurtarılan kişi sayısı 444, ölü bulunan kişi sayısı 19, yaralı sayısı 13 kaybolan kişi sayısı 22. 2017'de deniz aracı kazası 191, kurtarılan kişi sayısı 520, ölü bulunan kişi sayısı 43, yaralı sayısı 34, kaybolan kişi sayısı 27. 2016'da deniz aracı kazası 24, kurtarılan kişi sayısı 11, ölü bulunan kişi sayısı 25, yaralı sayısı 4, kaybolan kişi sayısı 1."