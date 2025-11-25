Haberler

Türkiye, Çölleşme Krizine Karşı Mücadele Ediyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, Gaziantep'te düzenlenen 'Türkiye Çölleşme Modeli Lansman Programı'nda iklim değişikliğinin olumsuz etkileri ve çölleşme ile mücadele projelerini tanıttı. Konuşmasında sıcaklık artışlarını ve bu durumun getirdiği tehlikeleri vurguladı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Fatma Varank, "Akdeniz iklim bölgesinde olan Türkiye'de sıcaklık artışları 1,6 dereceyi geçti ve bunun olumsuz etkilerini hep birlikte bütün şehirler olarak yaşıyoruz." dedi.

Gaziantep'te çölleşme krizine karşı yapılan projeleri tanıtmak amacıyla "Türkiye Çölleşme Modeli Lansman Programı" gerçekleştirildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü işbirliğinde, çölleşme krizine karşı alınan önlemlerle ilgili Panorama Müzesi'nde tanıtım programı düzenlendi.

Program kapsamında "İklimin Değiştiremediği Kadın" temalı fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan Yardımcısı Varank, programın açılışında yaptığı konuşmada, iklim değişikliklerinin olumsuz etkisinin, yaşanan don olayında da görüldüğünü dile getirdi.

Fatma Varank, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün iklim değişikliğiyle mücadelede biz 1,5 santigrat derecede dünya sıcaklığının artışını sabitlemek için mücadele ediyoruz. Akdeniz iklim bölgesinde olan Türkiye'de sıcaklık artışları 1,6 dereceyi geçti ve bunun olumsuz etkilerini hep birlikte bütün şehirler olarak yaşıyoruz. Geçen yıl yaşadığımız don olayı da aslında bu iklim değişikliğinin bir etkisi. Sadece sıcaklık olarak düşünmemek lazım. Kışların da olumsuz etkilerini, örneğin don gibi bunun tarımda olumsuz etkilerini de yaşayacağımızı düşünürseniz, aslında ne kadar önemli bir sürecin bir parçası olduğumuzu ve dünyada bununla ilgili söz söyleyecek ülkelerin ve bu sinerjiyi yönetecek bir ülke olmanın ne kadar önemli olduğunu hep birlikte göreceğiz, yaşayacağız."

Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Ayşe Berris Ekinci ise küresel sıcaklıkların birçok olumsuz duruma neden olduğunu anlattı.

Toprak bozulmasının, dünya çapında yaklaşık 3,2 milyar insanı etkilediğini dile getiren Ekinci, iklim değişikliğinin, biyolojik çeşitlilik kaybının ve arazi bozulmasının temel nedenlerinden biri olduğunu söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Prof. Dr. Kasım Yenigün de iklim değişikliği konusunda yenilikçi yaklaşımlarını geliştirmeye gayret ettiklerini dile getirdi.

Yenigün, iklim kriziyle mücadelede işbirliklerinin de önemli olduğunu belirtti.

Gaziantep Valisi Kemal Çeber ise çölleşmenin gelecekte dünya için korkutucu bir gerçek olduğunu ifade etti.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de kenti yeşil şehir yapmak için çalışmalar yapmaya devam edeceklerini belirterek, "Doğayı koruduğumuzda insanı koruyabiliyoruz. Bir şeyi bozmak istiyorsak da önce doğayı bozuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile Büyükşehir Belediyesi arasında, kentsel ısı adası etkisinin azaltılması ve iklim değişikliğine uygun çalışmaları güçlendirmeyi amaçlayan Yapay Zeka Destekli Analiz ve Modelleme Projesi kapsamında işbirliği protokolü imzalandı.

Kaynak: AA / Beyza Nur Eryılmaz - Güncel
Otopsi raporu çıktı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni

1 numaralı şüphe, raporla kanıtlandı! İşte Böcek ailesinin ölüm nedeni
Trump'ın uykularını kaçıracak görüntü! Maliyeti yok fiyatına indirdiler, seri üretim de başladı

Trump'ın uykularını kaçıracak! Maliyeti yok ve seri üretimi başladı
Anne ile oğlunun ölümünde ilginç detay! Baba arama çalışmalarına katılmamış

Türkiye'nin konuştuğu ölümde yeni detay! Baba, o gerçeği inkar edemedi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Şehri ayağa kaldıran aile katliamı! İlk incelemede kapıda zorlama görülmedi

Şehri sarsan aile katliamı! Evdeki ilk incelemede dikkat çeken detay
Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma

Hamile eşini öldüren eşten pes dedirten savunma
'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama

'Fuhşa teşvik'le suçlanan Hülya Avşar'dan ilk açıklama
Devlet Bahçeli 'Darağacı' dedi, parti grubu ayağa kalktı

Bahçeli "Darağacı" dedi, parti grubu ayağa kalktı
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Emre Mor'dan transferde ters köşe

Transferde ters köşe! Emre Mor ezeli rakibe gidiyor
130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok

130 milyon lira gelir garantili işe 8 kişi aranıyor ama başvuran yok
İzlemeyen pişman olur! Bu gece ortalık yanacak

İzlemeyen pişman olur! Bu akşam ortalık yanacak
Avustralyalı senatörden provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi

Provokatif eylem! Kara çarşafla Meclis'e geldi, ortalık fena karıştı
Kuduzdan hayatını kaybeden genç için yapılan yoruma tepki yağıyor

İnsan insana böyle bir cümleyi nasıl kurabilir? Tepkiler çığ gibi
Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı

Evrim Akın ile ilgili yeni iddialar! Dizinin makyözü tek tek anlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.