Türkiye-Çin Siyasi İstişareleri, Pekin'de yapıldı
Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci ile Çinli mevkidaşı Miao Deyu başkanlığındaki heyetler, Pekin'de Türkiye-Çin Siyasi İstişareleri'ni gerçekleştirdi.
Türkiye-Çin Siyasi İstişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci ile Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Miao Deyu başkanlığındaki heyetler arasında Pekin'de yapıldı.
Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Türkiye-Çin Siyasi İstişareleri'nin, Pekin'de Ekinci ile Miao Deyu başkanlığındaki heyetler arasında gerçekleştirildiği bildirildi.
Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz