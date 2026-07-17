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Türkiye-Çin Siyasi İstişareleri, Pekin'de yapıldı

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Berris Ekinci ile Çinli mevkidaşı Miao Deyu başkanlığındaki heyetler, Pekin'de Türkiye-Çin Siyasi İstişareleri'ni gerçekleştirdi.

Türkiye-Çin Siyasi İstişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Berris Ekinci ile Çin Dışişleri Bakan Yardımcısı Miao Deyu başkanlığındaki heyetler arasında Pekin'de yapıldı.

Bakanlığın NSosyal hesabından yapılan açıklamada, Türkiye-Çin Siyasi İstişareleri'nin, Pekin'de Ekinci ile Miao Deyu başkanlığındaki heyetler arasında gerçekleştirildiği bildirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Şah Yılmaz
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