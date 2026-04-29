Türkiye (Chengdu) Uluslararası Ticaret Tedarik Merkezi, Çin'in Chengdu Kentinde Resmen Faaliyete Başladı

CHENGDU, 29 Nisan (Xinhua) -- 2026 "Orta Koridor" Uluslararası İş İnsanları Chengdu Turu, Çin'in Chengdu kentindeki Qingbaijiang bölgesinde başladı.

Türkiye'nin Çin Büyükelçiliği salı günü başlayan etkinlik kapsamında Chengdu Uluslararası Demiryolu Limanı Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi İnşaat ve Geliştirme Limited Şirketi'ni resmen "Türkiye (Chengdu) Uluslararası Ticaret Tedarik Merkezi" ilan etti. Böylece Chengdu'nun Qingbaijiang bölgesinde Çin-Türkiye sınır ötesi ticaret işbirliğine yönelik düzenli bir platform kurulmuş oldu.

Merkez, sergileme ve ticaret amaçlı etkinlikler, konferanslar, fuarlar ve deneyim ve etkileşimi bir araya getiren kapsamlı bir ticaret platformu oluşturmak için Chengdu Uluslararası Demiryolu Limanı İthalat ve İhracat Ürünleri Sergi ve Ticaret Merkezi'nden yararlanacak. Merkez aynı zamanda Türkiye-Chengdu uluslararası ürün dağıtım merkezi işlevi görecek. Gelecekte Sichuan eyaletinde üretilen malların "Orta Koridor" üzerinden doğrudan Türkiye ve Avrupa pazarlarına ulaşması, yüksek kaliteli Türk ürünlerinin de Çin'in batısına daha kolay erişim sağlaması bekleniyor.

Chengdu'nun Qingbaijiang bölgesi son yıllarda Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Orta Koridor arasında bağlantı kurmaya yönelik stratejik rolünü tam anlamıyla kullanarak, dünya standartlarında bir kara limanı merkezi inşa etmeyi hedefliyor. Türkiye ve Orta Koridor üzerindeki ülkelerle ekonomik ve ticari işbirliğini sürekli derinleştiren bölge, Çin-Avrupa yük treninin, Hazar Denizi'nden ve Karadeniz'den geçen güney rotaları için ürün sistemi kurdu. Kazakistan ile ortaklık kurarak yaklaşık 3.300 hektarlık kanola ekim tanıtım alanı oluşturan bölge, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu bazı ülkelerden demir dışı metal ithalatını da ilerletiyor. Tedarik merkezinin açılmasının, "ulaştırma, ticaret ve sanayinin" entegre gelişimine yeni ivme kazandırması bekleniyor.

Türkiye'nin Çin Büyükelçiliği Ticaret Başmüşaviri Atakan Özdemir, etkinlikte yaptığı konuşmada, Türkiye'nin lojistik yönünden sunduğu fırsatlara, Orta Koridor'un gelişimine ve Çin ile Türkiye arasındaki ekonomik ve ticari işbirliğine yönelik yeni olanaklara değindi. Türkiye'nin Asya ile Avrupa arasındaki avantajlı coğrafi konumuna dikkat çeken Özdemir, Orta Koridor'un lojistik verimliliğinin, geleneksel deniz taşımacılığının çok ötesinde olduğunu belirtti. Özdemir, Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlayan bir lojistik merkezi olan Chengdu Uluslararası Demiryolu Limanı'nın da önemli kanal avantajları ve sağlam endüstriyel temeliyle öne çıktığını ifade etti.

Karşılıklı ticaret kaynakları arasındaki bağlantı imkanlarını güçlendirme ve Orta Koridor üzerinden Çin-Avrupa yük trenleriyle iki yönlü ticaret kanallarını genişletme kararlılıklarını sürdüreceklerini vurgulayan Özdemir, böylelikle daha fazla yüksek kaliteli Türk ürününün Çin pazarına girişinin kolaylaştırılacağını, Sichuan'da yapılan ve özellikle Chengdu'da üretilen malların ise Türkiye ve Avrupa'ya ulaştırılmasına katkı sağlanacağını söyledi.

130'dan fazla ülkeye büyük ölçekte kablo ve iletken ürünleri ihraç eden önde gelen Türk firması HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret A.Ş. Satın Alma Direktörü Ali Erhan Küçük ise Çinli üreticilerle iyi işbirliği ilişkileri yürüttüklerini ifade etti. Chengdu'nun Qingbaijiang bölgesinden Avrupa'ya demiryolu taşımacılığı gerçekleştirilmesinin önemli avantajlar sunduğunu kaydeden Küçük, bu etkinlikle şirketin gelişimini ilerletmeye yönelik değerli kaynaklar elde etme temennisini dile getirdi.

Uzun yıllardır yurtdışı pazarlarında aktif faaliyet gösteren ve Güneydoğu Asya, Ortadoğu, Afrika ve Doğu Avrupa gibi bölgelere ürün ihraç eden Sinotruk Chengdu Wangpai Ticari Araç Limited Şirketi'ni ise etkinlikte Genel Müdür Yardımcısı Ou Weigang temsil etti. An itibarıyla Türkiye pazarını araştırdıklarını kaydeden Ou, yeni enerjili ticari araçlar alanında işbirliğini derinleştirmeyi ve "Qingbaijiang bölgesinde üretilen" ticari araçları dünyaya tanıtmayı sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Chengdu Uluslararası Demiryolu Limanı Ekonomik ve Teknolojik Kalkınma Bölgesi İnşaat ve Geliştirme Limited Şirketi Genel Müdür Yardımcısı Chen Chuan da şirketin resmen tedarik merkezi ilan edilmesini bir fırsat olarak değerlendirerek, merkezi yüksek standartlarda işletmeyi ve Çin ile Türkiye arasındaki ikili ekonomik ve ticari işbirliğini daha da derinleştirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Orta Koridor diye de bilinen Trans-Hazar Uluslararası Ulaşım Koridoru, Asya ile Avrupa'yı bağlayan yeni bir önemli güzergah olarak öne çıkıyor. 2025 yılında güney güzergahı üzerinden Çin-Avrupa yük treni seferlerini başlatan Chengdu, Hazar Denizi ve Karadeniz'i aşan ve birbirini destekleyip tamamlayan deniz-demiryolu intermodal trenleri ve demiryolu trenlerinin bir arada kullanıldığı bir ürün sistemi kurdu. Bu yılın nisan ayında da İzmir'den Chengdu'ya geri dönüş yük treni seferi başlatıldı. Orta Koridor boyunca ilerleyerek Hazar Denizi'ni geçen İzmir-Chengdu treni, Khorgos Limanı üzerinden Çin'e giriş yapıyor. Chengdu'ya varışının ardından tren, ülkenin doğusuna giden trenlerle kesintisiz ve etkin bir bağlantı sağlayacak ve Shanghai kentine doğru yoluna devam edecek.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi ile Orta Koridor'u derinlemesine entegre etmeye yönelik devam eden çalışmalar, Chengdu'nun Qingbaijiang bölgesini hem dünya çapında bir kara limanı merkezi hem de Çin, Türkiye ve güzergah üzerindeki ülkeler arasındaki ekonomik ve ticari bağlantı imkanları açısından kilit öneme sahip bir merkez konumuna taşıyor.

