Türkiye-Cezayir İkili Siyasi ve Bölgesel İstişareleri, İstanbul'da Yapıldı

(ANKARA) - Türkiye- Cezayir İkili Siyasi ve Bölgesel İstişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya ile Cezayir Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Lounes Magramane eş başkanlıklarında İstanbul'da gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Cezayir İkili Siyasi ve Bölgesel İstişareleri, Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ile Cezayir Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Lounes Magramane eş başkanlıklarında İstanbul'da düzenlendi. İstişarelerde, ikili ilişkilerimizdeki mevcut durum ile güncel bölgesel meseleler ele alındı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA