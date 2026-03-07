Haberler

Türkiye-Cezayir İkili Siyasi ve Bölgesel İstişareleri, İstanbul'da Yapıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye-Cezayir İkili Siyasi ve Bölgesel İstişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya ile Cezayir Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Lounes Magramane eş başkanlıklarında İstanbul'da gerçekleştirildi.

(ANKARA) - Türkiye- Cezayir İkili Siyasi ve Bölgesel İstişareleri, Dışişleri Bakan Yardımcısı Musa Kulaklıkaya ile Cezayir Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Lounes Magramane eş başkanlıklarında İstanbul'da gerçekleştirildi.

Dışişleri Bakanlığı'nın resmi X hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye-Cezayir İkili Siyasi ve Bölgesel İstişareleri, Bakan Yardımcımız Büyükelçi Musa Kulaklıkaya ile Cezayir Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Lounes Magramane eş başkanlıklarında İstanbul'da düzenlendi. İstişarelerde, ikili ilişkilerimizdeki mevcut durum ile güncel bölgesel meseleler ele alındı" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: ANKA
İran: Irak'ın kuzeyindeki ayrılıkçı grupların mevzilerini füzelerle vurduk

Kürt kartını oynamak isteyen Trump'a İran'dan karşı hamle
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Emniyet, "APP" krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için dikkat
Savaşta kan gölüne dönen ülke için resmen harekete geçtiler

Savaşta kan gölüne dönen ülke için resmen harekete geçtiler
Savaşta kan gölüne dönen ülke için resmen harekete geçtiler

Savaşta kan gölüne dönen ülke için resmen harekete geçtiler
Hataylı Hüseyin'i İsrail füzesi ağır yaraladı

Hataylı Hüseyin'i İsrail füzesi ağır yaraladı
Emniyet, APP plaka krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için bunlara dikkat

Emniyet, "APP" krizine el attı! 140 bin lira ceza yememek için dikkat
Gülşen'in son hali olay oldu! Eleştiri yağıyor

Gülşen'in son hali olay oldu! Eleştiri yağıyor
Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor! İşte korkutucu sebebi

Bu mahallede yüzyıllardır davul çalınmıyor! İşte korkutucu sebebi