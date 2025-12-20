Haberler

İletişim Başkanlığı ile RUSI işbirliğinde Türkiye-Birleşik Krallık savunma ortaklığına ilişkin toplantı düzenlendi

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve RUSI işbirliğiyle düzenlenen toplantıda, Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki savunma işbirliğinin stratejik boyutları ele alındı. Kamu kurumları, savunma sanayisi temsilcileri ve uzmanlar, iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirecek ortak projeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ile Royal United Services Institute (RUSI) düşünce kuruluşu işbirliğinde Londra'da, "Türkiye- Birleşik Krallık Savunma Ortaklığı Yuvarlak Masa Toplantısı" düzenlendi.

İletişim Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, iki NATO müttefiki arasındaki savunma ve güvenlik işbirliğinin stratejik boyutlarının ele alındığı toplantıda, kamu kurumları temsilcileri, RUSI uzmanları ve savunma sanayisi temsilcileri bir araya geldi.

Açılış konuşmalarının Prof. Dr. Kılıç Buğra Kanat ile RUSI Direktörü Rachel Ellehuus tarafından yapıldığı toplantıda, değişen küresel güvenlik ortamında Türkiye ile Birleşik Krallık arasındaki yakınlaşmanın kurumsal ve stratejik çerçevesi ele alındı.

Oturumun moderatörlüğünü TÜSİAD Londra Ağı Başkanı Hasan Turunç yaparken, Savunma Sanayii Başkanlığı Uluslararası İşbirliği Daire Başkanı Ertaç Koca, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, STM Genel Müdürü Özgür Güleryüz ve BMC Savunma Genel Müdürü Mehmet Karaaslan konuşmacı olarak yer aldı.

Savunma sanayisi işbirliği ele alındı

Yuvarlak masa toplantısında, Türkiye ile Birleşik Krallık arasında son yıllarda ivme kazanan savunma sanayisi işbirliği kapsamlı şekilde ele alındı.

2023'te imzalanan Niyet Beyanı ve Savunma Sanayii İşbirliği Konseyi çerçevesinde şekillenen ilişkilerin ortak tatbikatlar, teknoloji transferi, ortak üretim ve kapasite geliştirme alanlarında derinleştiği vurgulandı.

Türkiye'nin son 20 yılda savunma sanayisinde kaydettiği yapısal dönüşüm, yerli üretim kapasitesindeki artış, ihracat performansının güçlenmesi ve kamu/özel sektör işbirliği çerçevesinde ele alındı.

Türkiye-Birleşik Krallık savunma sanayisi işbirliklerinin, yalnızca ikili düzeyde değil, Avrupa'nın artan savunma kapasitesi ihtiyacına katkı sunabilecek tamamlayıcı bir nitelik taşıdığı vurgulandı.

Her iki ülkenin, AB üyesi olmamasına rağmen Avrupa savunma ekosisteminin vazgeçilmez aktörleri olduğu ve ikili ile bölgesel işbirliklerinin sahadaki ihtiyaçlara daha hızlı yanıt verebildiği ifade edildi.

Eurofighter Typhoon süreci değerlendirildi

Eurofighter Typhoon süreci ve insansız hava sistemleri alanındaki ortaklıklar, teknoloji transferi, ortak üretim, kapasite geliştirme ve inovasyon perspektifleriyle değerlendirildi.

Bu işbirliklerinin NATO'nun kolektif savunma kabiliyetlerine ve özellikle güney kanadındaki caydırıcılığa sağlayacağı katkılar vurgulandı.

Türk savunma sanayisi temsilcilerinin sunumlarına ve değerlendirmelerine yoğun ilgi gösterilen yuvarlak masa toplantısında taraflar, savunma teknolojileri, sanayi ekosistemleri ve geleceğe dönük ortak projeler hakkında karşılıklı ve etkin bir görüş alışverişinde bulundu.

İki ülke arasındaki işbirliğine somut katkılar sunulacağı kaydedildi

Katılımcılar, akademik perspektif ile sahadaki endüstriyel tecrübenin buluşmasının, iki ülke arasındaki işbirliğine somut katkılar sunacağını ifade etti.

Toplantıda ayrıca Avrupa güvenliğinin geleceği, NATO'nun merkezi rolü, AB merkezli yeni savunma girişimleri ile ReArm ve SAFE gibi mekanizmalara katılım perspektifleri ele alındı.

Kamu diplomasisi ve stratejik iletişimin, savunma işbirliğinin uluslararası kamuoyunda daha geniş destek bulmasındaki rolü de önemli başlıklar arasında yer aldı.

Yuvarlak masa toplantısı, Türkiye-Birleşik Krallık stratejik ortaklığının güçlendirilmesine, kurumsal diyaloğun derinleştirilmesine ve bölgesel ile küresel güvenliğe yönelik ortak vizyonun geliştirilmesine katkı sağlayan önemli bir adım olarak değerlendirildi.

Kaynak: AA / Fırat Taşdemir - Güncel
