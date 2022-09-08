Türkiye bir hafta içinde iki mevsimi yaşayacak! Pazartesiye kadar yaz, sonrasında Rusya soğukları
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklığının önümüzdeki günlerde artacağı ve hafta sonu güneşli bir havanın ülke geneline hakim olması bekleniyor. Pazartesiden itibarense Rusya'dan gelen soğuk havanın etkisine girecek olan Türkiye, aynı hafta içinde hem yazı hem de kışı yaşayacak.
Yurdun genelinde etkisini sürdüren serin ve yağışlı hava cuma gününden itibaren etkisini kaybedecek. Hafta sonunda sıcaklıklar yükselecek, rüzgarlar hafifleyecek. Sıcak hava "Yaz yeniden geldi" dedirtecek.
3 gün sürecek sıcak havanın ardından Rusya'da gelen soğuk hava dalgasıyla çok serin hava etkisini gösterecek. Türkiye, salı ve çarşamba günleri çok soğuk hava dalgasının etkisi altına girecek. Cuma'dan başlayıp Çarşamba gününe kadar sürecek olan haftada hem yazı hem de kışı yaşayacağız.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Önemli bir değişiklik olmayacağı; kuzey, iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.
İstanbul'da parçalı ve az bulutlu bir hava beklenirken hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin biraz altında olması bekleniyor.
06.00 - 09.00 hissedilen sıcaklık 22 derece
09.00 - 12.00 hissedilen sıcaklık 25 derece
12.00 - 15.00 hissedilen sıcaklık 28 derece
15.00 - 18.00 hissedilen sıcaklık 24 derece
18.00 - 21.00 hissedilen sıcaklık 22 derece
21.00 - 24.00 hissedilen sıcaklık 21 derece
İstanbul'da hava sıcaklıkları cuma gününden itibaren artmaya mevsim normalleri seviyesine gelmesi bekleniyor. İstanbul'da hafta sonu güneşli bir hava beklenirken en yüksek sıcaklık da 31 derece olacak.