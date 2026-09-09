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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan, Eskişehir'de Ruhsat ve Kıdem Takdim Töreni'ne katıldı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan, Eskişehir'de Ruhsat ve Kıdem Takdim Töreni'ne katıldı
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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Eskişehir Barosu tarafından düzenlenen Ruhsat ve Kıdem Takdim Töreni'ne katıldı.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Eskişehir Barosu tarafından düzenlenen Ruhsat ve Kıdem Takdim Töreni'ne katıldı.

Eskişehir Barosu Cemre Parmaksız Konferans Salonu'nda düzenlenen törende konuşan Sağkan, 85 milyonun adalete erişimi için savunma makamının içinde yer alacak genç meslektaşlarının yeminine şahitlik ettiklerini söyledi.

Sağkan, baronun yurttaşların savunma hakkı konusunda onların yanında yer aldığını, bir meslektaşı sorun yaşadığında onunla yan yana mücadele verdiğini belirterek, yeni adli yılda tüm meslektaşlarıyla Cumhuriyet'in kurucu değerlerini savunmaya aynı azimle ve kararlılıkla devam edeceklerini vurguladı.

Eskişehir Barosu Başkanı Barış Günaydın ise baro ailesi olarak geçmişiyle geleceği arasında köprü kuran ve dayanışma ruhunu aynı çatı altında buluşturan çok özel bir güne tanıklık ettiklerini anlattı.

Ruhsatlarını alacak genç meslektaşlarına meslek hayatlarında başarı dileyen Günaydın, "Hukuka, adalete ve meslek ilkelerine bağlılıkla yürüyecekleri bu uzun yolculukta her zaman yanlarında olacağımızı bildirmek istiyorum." dedi.

Konuşmaların ardından mesleğe yeni başlayan avukatlar için yemin merasimi gerçekleştirildi.

Meslekte 60'ıncı, 50'nci ve 40'ıncı yılını dolduran avukatlara plaketleri, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan tarafından verildi.

Baro Kafe'nin de açılışının yapıldığı törene, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç, baro yönetim kurulu üyeleri, avukatlar ve davetliler katıldı.

Kaynak: AA
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