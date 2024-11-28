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Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar

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Yurt dışında basılan sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiası üzerine resen soruşturma başlatırken açıklamalar da art arda geldi. Merkez Bankası "Banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürütmekteyiz" açıklamasında bulunurken Türkiye Bankalar Birliği "Para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin güncellemeleri yapılmaktadır" ifadelerini kullandı.

Yurt dışında basılan sahte 50 ve 100 dolarlık banknotların piyasaya sürüldüğü ve bu nedenle Kapalıçarşı'daki bazı döviz bürolarının dolar alımını durdurduğu yönündeki iddialar kamuoyunda infiale neden oldu.

SAVCILIK TARAFINDAN SORUŞTURMA BAŞLATILDI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, yurt dışında basılan sahte dolarların piyasaya sürüldüğü iddiası üzerine resen soruşturma başlattı. Gelişmenin ardından Merkez Bankası ve Türkiye Bankalar Birliği'nden art arda açıklamalar geldi.

MERKEZ BANKASI'NDAN AÇIKLAMA GELDİ

Merkez Bankası'ndan yapılan duyuruda, TCMB'nin banknot sahteciliği ile etkin mücadele kapsamında ilgili adli mercilerle koordinasyon içinde gerekli çalışmaları yürüttüğü belirtilerek, şunlar kaydedildi; "Bu kapsamda son günlerde piyasada sahte yabancı banknot dolaşımının arttığına dair haberlere konu olan sahte efektifler, adli merciler tarafından bilirkişi raporu düzenlenmesi amacıyla Bankamıza gönderilmiştir.

"GEREKLİ YÖNLENDİRMELER YAPILMIŞTIR"

Söz konusu sahte efektiflere dair Bankamız tarafından hazırlanan bilirkişi raporları, adli mercilerin yanı sıra bankacılık sektörünün uyarılmasını teminen Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ile paylaşılmıştır. Bunun yanında teknolojik altyapıda sahteciliğe karşı tedbir alınmasına yönelik gerekli yönlendirmeler yapılmıştır."

"ATM VE PARA SAYMA MAKİNELERİNİN GÜNCELLEMELERİ YAPILMAKTADIR"

Merkez Bankası'nın ardından bir açıklama da Türkiye Bankalar Birliği'nden geldi. Yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Son günlerde piyasada sahte döviz banknotlarının dolaşımının arttığına dair haberler yer almaktadır. Sahte dövizle mücadele ve dolaşımının engellenmesi amacıyla; kullanımdaki para sayma, sahte döviz kontrol ve ATM makinelerinin gerekli kontrolleri ve güncellenmeleri yapılmaktadır. Bankacılık sektörü, ilgili kamu kurumlarıyla yakın iş birliğinde, ekonomik faaliyetin sağlıklı ve kesintisiz bir şekilde devam etmesi, müşterilerin hak ve menfaatlerinin korunması ve sahte dövizle etkin mücadele için gerekli."

Sahte dolar iddiaları sonrası Merkez Bankası ve TBB'den art arda açıklamalar
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (15)

Haber YorumlarıVATANDAŞ:

Millette dolar alacak para mı bıraktınız . Emekli işçi geçim derdinde. Barınma sorunu oluştu ülkede. Kiralar faiş. Geçici denilen sıgınmacılar ne zaman gidecek. Kendi öz kardeşlerimiz vatandaşlarımızın durumu iyi değilken dinen bile bu yaptıgınız caiz değil..Açlık sınıır ortada.Tabi yandaş yesin ejdermeyvesi altın cilek, vatandaşa kuru sogan ekmek.

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Haber YorumlarıEmre Özcan:

Atı alan Üsküdarı geçti önlem alsanız ki ne fayda

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Haber YorumlarıHasan Turk:

Uzaya cikmisken sahte parayi tespit edebilen makina getirin.gelismisi vardir oralarda bi bakin bakiyim.

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Haber YorumlarıSeydo:

Dolar almasınlar diye algı yapıyorlar bence

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Haber YorumlarıKara_kalem:

SINIRLAR O KADAR LAŞKA OLMUŞKİ 600 MİLYON DOLAR GEÇEBİLECEK KADAR SAVCILAR ÖNCELİKLİ SİNİR KARAKOLLARINI VE BU ÇATLAĞA YOL VERENLERİ BULSUN BU KADAR BÜYÜK PARANIN HAÇMINI BİLEN VAR MI ÖYLE BİNEK ARAÇ MİNİBÜS DEĞİL TIR GEREKİR YADA YZÜLERCE BİNEK ARAÇ Kİ BUDA YÜZLERCE GEÇİŞ VE TEHLİKE DEMEK KISACASI ÖNCE SİNİR HATTINDAN BAŞLAYIN KİMLER İŞİN İÇİND GERCE MHP VE AKP BU ARAÇTIMAYA KARŞI ÇIKATLAR TÜM ARAŞTIRMA KOMİSYONU TEKLİFLERİNE HAYIR DEDİKLERİ GİBİ ALTIN İŞİ MHP DEN ÇIKTI PARA İŞİ KİMDE ACABA

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Haber YorumlarıMehmet :

Saddam'ın sahte dolarları diye şehir efsanesi dolanırdı yıllar evvel. Meğer gerçekmiş :)

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Haber YorumlarıF.S.K. G.S:

doğru ise nasıl geldi buraya birileri yine zengin oldu demektir

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Haber YorumlarıDogrucuLavuk:

Nerede bastın paraları söyle söyle

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Haber Yorumlarımardinli yiğit:

şu an Piyasadaki sahte dolar 100 bin dolar civarında aman herkes dikkatli olsun.

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Haber YorumlarıTamer Çakır:

Evet ekonomiyle oynamanın yeni yolu doları amerika basmıştır ve türkiye getirip piyasaya sürmüştür şimdi çık bakalım ışin içinden o kadar doları o şekilde basmak kolaymı dünya para harcaman lazım fakir adam nasıl basacak

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