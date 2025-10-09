Türkiye-Azerbaycan-Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı Başladı

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanlığının, NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Türkiye-Azerbaycan- Gürcistan Üçlü Savunma Bakanları Toplantısı, Ankara'da düzenleniyor.

Güler, toplantı kapsamında ilk olarak Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov ile bir araya geldi.

Bakan Yaşar Güler, daha sonra Gürcistan Savunma Bakanı Irakli Chikovani ile görüşecek.