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Türkiye, Artemis Mutabakatı'nı İmzaladı

Türkiye, Artemis Mutabakatı'nı İmzaladı
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Türkiye, Ay keşiflerinin güvenliğini artırmayı ve dış uzayın barışçıl, sürdürülebilir ve faydalı kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan Artemis Mutabakatı'nı imzaladı. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin mutabakata katılımının ülkenin Artemis Programları'nda ortak ülke olarak yer almasının önünü açabileceğini bildirdi.

(ANKARA) - Türkiye, Ay keşiflerinin güvenliğini artırmayı ve dış uzayın barışçıl, sürdürülebilir ve faydalı kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan Artemis Mutabakatı'nı imzaladı. Dışişleri Bakanlığı kaynakları, Türkiye'nin mutabakata katılımının ülkenin Artemis Programları'nda ortak ülke olarak yer almasının önünü açabileceğini bildirdi.

ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) öncülüğünde 2020 yılında Avustralya, Kanada, İtalya, Japonya, Lüksemburg, Birleşik Arap Emirlikleri ve Birleşik Krallık ile başlatılan Artemis Mutabakatı, uzayın keşfi ve kullanımına ilişkin bağlayıcı olmayan ilkeler bütünü niteliği taşıyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, mutabakata katılımın Türkiye'nin gelişmekte olan uzay sanayisinin küresel uzay ekonomisine entegrasyonuna ve Milli Uzay Programı'nın ilerletilmesine katkı sağlaması bekleniyor. Katılımın ayrıca Türkiye Uzay Ajansı ile TÜBİTAK UZAY iş birliğinde yürütülen ve Türkiye'nin ilk Ay görevi olacak Ay Araştırma Projesi (AYAP) ile NATO bünyesinde uzay ve havacılık alanında devam eden projelerdeki iş birliklerine katkı sağlaması öngörülüyor.

Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Artemis Mutabakatı'nı imzalamasına ilişkin yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"Ülkemiz, Ay keşiflerinin güvenliğini artırmayı ve dış uzayın barışçıl, sürdürülebilir ve faydalı kullanımını teşvik etmeyi amaçlayan ilkeler bütünü niteliğindeki Artemis Mutabakatı'nı dün imzalamıştır.

Türkiye, Artemis Mutabakatı'yla da ortaya konulan anlayış çerçevesinde uzayın barışçıl amaçlarla keşfi ve kullanımına yönelik uluslararası iş birliğini desteklemeyi, uzay teknolojileri ve keşfi alanındaki çalışmalara uluslararası hukuk temelinde kapsayıcı ve yenilikçi bir yaklaşımla katkı sunmayı sürdürecektir.

5-9 Ekim 2026 tarihlerinde Antalya'da ev sahipliği yapacağımız 77. Uluslararası Uzay Kongresi de bu ortak vizyonun pekiştirilmesi için önemli bir zemin teşkil edecektir."

Kaynak: ANKA
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