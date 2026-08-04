Dışişleri'nden Angola'ya Taziye
Dışişleri Bakanlığı, Angola'nın Kwanza Sul eyaletindeki trafik kazasında 22 kişinin ölümü nedeniyle taziye mesajı yayımladı; kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Angola halkına başsağlığı diledi.
Dışişleri Bakanlığı, Angola'da meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.
Bakanlığın yazılı açıklamasında, Angola'nın Kwanza Sul eyaletinde dün meydana gelen trafik kazasındaki can kayıplarından derin üzüntü duyulduğu bildirildi.
Açıklamada, "Kazada hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Angola halkına başsağlığı dileklerimizi sunuyoruz." ifadesi kullanıldı.
Angola'da meydana gelen trafik kazasında 22 kişi hayatını kaybetmişti.
Kaynak: AA