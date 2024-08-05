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Türkiye Adalet Akademisi Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu Oluşturdu

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Türkiye Adalet Akademisi tarafından, aile hukuku alanında yaşanan sorunlara çözüm üretmek ve aile bireylerinin haklarını daha iyi korumak amacıyla 'Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu' oluşturuldu. Kurul, aile hukuku alanında çalışan kurumlar arasında etkili bir iş birliği sağlayacak ve uluslararası uygulama örneklerini de göz önünde bulundurarak eksiklikleri gidermeyi amaçlıyor.

(ANKARA) - Türkiye Adalet Akademisi tarafından, aile hukuku alanında yaşanan sorunlara çözüm üretmek ve aile bireylerinin haklarını daha iyi korumak amacıyla "Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu" oluşturuldu. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, "Son 22 yılda özellikle kadın hakları ve aile hukuku alanında anayasal düzeyde sessiz devrim niteliğinde birçok düzenleme yaptık. Türkiye Adalet Akademisi çatısı altında oluşturulan Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu bu alanda önemli çalışmalara imza atacak" dedi.

Anayasa'nın 41. maddesinde yer alan "Ailenin korunması ve çocuk hakları" ilkesi çerçevesinde, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un imzasıyla Türkiye Adalet Akademisi tarafından, Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu oluşturuldu. Kurulun, aile hukuku alanında çalışan kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları, yargı mensupları, adli destek görevlileri ve üniversite mensuplarıyla iş birliği içinde faaliyet göstermesi planlanıyor. Kurul, aile hukuku alanında çalışan kurumlar arasında etkili bir iş birliği sağlayacak.

Son 22 yılda aile hukuku alanında önemli çalışmalar yürüttüklerini belirten Tunç, "Aile hukuku alanında uygulamaya dair ihtiyaçların giderilmesi bugüne kadar öncelikli hedeflerimiz arasında yer aldı. Son 22 yılda özellikle kadın hakları ve aile hukuku alanında anayasal düzeyde sessiz devrim niteliğinde birçok düzenleme yaptık. Türkiye Adalet Akademisi çatısı altında oluşturulan Aile Hukuku Değerlendirme Kurulu bu alanda önemli çalışmalara imza atacak. Kurulun çalışmaları yol gösterici olacak ve uluslararası uygulama örnekleri incelenecek ve ülkemizdeki aile hukuku sistemi daha da güçlendirilecek" dedi.

İhtiyaçlar belirlenerek, tavsiyeler sunulacak

Aile hukukuna dair güncel konuların ele alınacağı sempozyumlar, çalıştaylar ve eğitimler düzenlenerek farklı yaklaşımlar ve çözüm önerileri sunulacak. Kurul, bu faaliyetler sayesinde aile hukuku alanındaki eğitim ihtiyaçlarını tespit ederek ilgili birimlere tavsiyelerde bulunacak.

Türkiye Adalet Akademisi tarafından aile mahkemelerinin etkinliğinin artırılması amacıyla Avrupa Konseyi ile iş birliği yapılarak "Aile Mahkemelerinin Etkinliğinin Artırılması: Aile Bireylerinin Haklarının Daha İyi Korunması" projesi geliştirilerek uygulanmıştı.

Proje kapsamında yapılan çalıştaylar, sempozyumlar, odak grup toplantıları ve eğitim faaliyetleri neticesinde, aile hukukuna ilişkin ülkemizde yaşanan sorunların bir kısmının aile hukuku alanında görev yapan ilk derece mahkemeleri, bölge adliye mahkemeleri, Yargıtay, barolar, ilgili bakanlıklar arasındaki iş birliğinin daha da artırılması gerektiği tespit edildi.

Bu doğrultuda etkinliği artırılacak iş birliği ile nafaka, tazminat, boşanma ve velayet gibi konularda ülke genelindeki uygulamaların uyumlu hale getirilmesi için destekleyici çalışmalar kurul tarafından yürütülecek.

Kurulun, Türkiye'deki aile hukuku sistemine uluslararası uygulama örneklerini de göz önünde bulundurarak eksiklikleri gidermesi yönünde çalışmalar yürütmesi amaçlanıyor. Kurul, önümüzdeki günlerde faaliyetlerine başlayacak.

Kaynak: ANKA / Güncel

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