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Türkistan'da İslam alimleri sempozyumunda 12 ülkeden bilim insanı buluştu

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Kazakistan'ın manevi başkenti Türkistan'da düzenlenen III. Uluslararası Maveraünnehir'den Anadolu'ya İslam Alimleri Sempozyumu'na 12 ülkeden bilim insanları katıldı. Sempozyumda Türkiye'den 37, diğer ülkelerden 43 olmak üzere toplam 80 bildiri sunuldu.

Kazakistan'ın manevi başkenti Türkistan'da, Maveraünnehir ve Türkistan bölgesinde yetişen İslam alimlerinin ilmi ve manevi mirasının ele alındığı III. Uluslararası Maveraünnehir'den Anadolu'ya İslam Alimleri Sempozyumu düzenlendi.

Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi İlahiyat Fakültesi ve Hadis Tarihi Derneği işbirliğinde, Ahmet Yesevi Üniversitesi Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen sempozyuma 12 ülkeden bilim insanları katıldı.

Türkiye'den 37, diğer ülkelerden 43 olmak üzere toplam 80 bildirinin sunulduğu sempozyumda Türkistan'da İslam felsefesi ve Farabi'nin mirası, Hoca Ahmet Yesevi'nin hikmet öğretisi, Maveraünnehir hadis geleneği, Maturidi düşüncesi, İslam hukuku ve Türk-İslam medeniyetinde siyasi ahlak gibi konular ele alındı.

Sempozyumun açılışında konuşan Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Rektörü Janar Temirbekova, Türkistan'ın yüzyıllar boyunca ilim, kültür ve manevi değerlerin buluştuğu önemli bir merkez olduğunu belirtti.

Türkistan'ın ortak tarih ve kültürel miras açısından önemine dikkati çeken Temirbekova, "Bu topraklarda gelişen ilmi ve manevi gelenek, bütün Türk dünyasının ortak mirasıdır. Bugün 12 ülkeden bilim insanının katılımı, ortak mirasımıza duyulan uluslararası ilginin göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Ahmet Yesevi Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Peyami Battal da Hoca Ahmet Yesevi ve Farabi gibi düşünürlerin mirasının genç kuşaklara aktarılmasının önemini vurguladı.

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi ve Hadis Tarihi Derneği Başkanı Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Sempozyum Düzenleme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ferhat Gökçe de açılışta konuşma yaptı.

Sempozyum, değerlendirme ve kapanış oturumlarının ardından sona erdi.

Kaynak: AA
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