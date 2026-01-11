Haberler

Ardahan'da zincirsiz ağır tonajlı araçlara kapatılan kara yolunda ulaşım normale döndü

Güncelleme:
Kar ve yoğun tipi nedeniyle kapatılan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda karla mücadele çalışmaları sonrasında ulaşım normale döndü. Sürücüler, mevcut hava koşulları hakkında uyarıldı.

Kar ve yoğun tipi nedeniyle önceki gün zincirsiz ağır tonajlı araç geçişine kapatılan Türkgözü-Posof- Damal kara yolunda ulaşım normale döndü.

Kentin yüksek kesimlerinde etkisini gösteren kar ve tipi, ulaşımda aksamalara neden oluyor.

Kar ve yoğun tipi yüzünden önceki gün zincirsiz ağır tonajlı araç ulaşımına kapatılan Türkgözü Gümrük Kapısı'na geçiş sağlayan Türkgözü-Posof-Damal kara yolunda karla mücadele çalışması yapıldı.

Karla mücadele ve tuzlamanın ardından söz konusu yol, başta zincirsiz tırlar olmak üzere tüm araçların geçişine açıldı.

Mevcut bölgede kar ve tipinin beklendiğini bildiren yetkililer, sürücüleri uyardı.

Kaynak: AA / Günay Nuh - Güncel
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

