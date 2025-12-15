İskeçe Seçilmiş Müftüsü Trampa, Türkçenin korunmasının Batı Trakya için hayati önem taşıdığını belirtti

Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve İskeçe Seçilmiş Müftüsü Mustafa Trampa, Türkçenin korunmasının, kimliğin yaşatılması ve kültürel sürekliliğin sağlanması açısından hayati önem taşıdığını ifade etti.

Trampa, "15 Aralık Dünya Türk Dili Ailesi Günü" dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk dilinin Orta Asya'dan Balkanlar'a, Sibirya'dan Orta Doğu'ya uzanan geniş bir coğrafyada konuşulduğunu vurguladı.

Türk dillerini yaklaşık 170-180 milyon kişinin ana dili, toplamda 200 milyonun üzerinde kişinin de ikinci dili olarak kullandığını aktaran Trampa, Türk dilleri ailesinin, dünyada en çok konuşulan dil ailelerinden biri olduğuna işaret etti.

Trampa, dilin yalnızca bir iletişim aracı değil, aynı zamanda kimliğin, kültürün ve ortak hafızanın temel unsuru olduğunu belirterek, Türkçenin korunması ve güçlendirilmesinin Batı Trakya Müslüman Türk azınlığı için özel önem taşıdığını ifade etti.

Azınlık okullarında uygulanan çift dilli eğitim modelinin çocuklar için önemli bir avantaj sunduğuna dikkati çeken Trampa, Türkçe ve Yunancayı birlikte öğrenen öğrencilerin hem ana dillerini güçlü şekilde koruduklarını hem de yaşadıkları ülkenin resmi dilinde donanımlı bireyler olarak yetiştiklerini kaydetti.