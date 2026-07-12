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Türk Yıldızları'ndan Artvin'de gösteri uçuşu

Türk Yıldızları'ndan Artvin'de gösteri uçuşu
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Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları, Artvin'in Arhavi ilçesinde gerçekleştirdiği gösteri uçuşuyla izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Yaklaşık 30 dakika süren gösteri büyük ilgi gördü.

Fatih TÜYSÜZ-Abdullah UZUN/ARHAVİ ( Artvin ), - TÜRK Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları'nın, Artvin'in Arhavi ilçesinde gerçekleştirdiği gösteri uçuşu nefes kesti.

Artvin'in Arhavi ilçesinde Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları gösteri uçuşu yaptı. Uçuş öncesinde vatandaşlar, park ve çevresine akın etti. Araçlarıyla bölgeye giden vatandaşlar uzun kuyruklar oluştururken, etkinlik alanında yoğun bir kalabalık toplandı. Rize-Artvin Havalimanı'ndan havalanan Türk Yıldızları; sergiledikleri akrobatik manevralar, kol uçuşu ve dumanlı figürlerle izleyenlere unutulmaz anlar yaşattı. Özellikle çocuklar ve gençlerin heyecanı dikkat çekerken, birçok kişi cep telefonu kameralarıyla bu anları kaydetti. Yaklaşık 30 dakika süren gösteri büyük bir ilgiyle izlendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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