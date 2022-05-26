"Türk Yemekleri Resim Sergisi" açıldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Türk Yemekleri Resim Sergisi" açıldı

AA - Cebrail Caymaz - Güncel
 - Güncelleme:

Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Kilis, Malatya ve Kahramanmaraş'ta, "Türk Mutfağı Haftası" kapsamında çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde kutlanan Türk Mutfağı Haftası dolayısıyla Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünce resim sergisi açıldı.

Alaeddin Yavaşça Kültür Merkezi'ndeki serginin açılışında konuşan İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir, Türk Mutfağı Haftası'nı Kilis'te valilik ve belediye ile birlikte çeşitli etkinliklerle kutladıklarını söyledi.

Kilis'in yöresel yemekleriyle ilgili bir sergi açtıklarını belirten Özdemir, "Sergide 25 çeşit yemek ve tatlı fotoğrafı var. 3 coğrafi işaret aldığımız tescilli Kilis tava, cennet çamuru ve katmer mevcut." dedi.

Sergi, cuma gününe kadar gezilebilecek.

AA / Cebrail Caymaz - Güncel

Kahramanmaraş, Malatya, Kilis, Türk, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title