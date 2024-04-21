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Türk ve Gürcü Sanatçıların Eserlerinden Oluşan Sergi Açıldı

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Gürcistan'ın Batum kentinde, Türk ve Gürcü sanatçıların el işleri eserlerinden oluşan 'El Emeği, Göz Nuru' isimli sergi açıldı. Sergi, Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğunun himayesinde gerçekleştirildi.

Gürcistan'ın Batum kentinde, Türk ve Gürcü sanatçıların el işleri eserlerinden oluşan "El Emeği, Göz Nuru" isimli sergi açıldı.

Tiflis Yunus Emre Enstitüsünden (YEE) alınan bilgiye göre, Türkiye'nin Batum Başkonsolosluğunun himayesinde, Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Eğitim, Kültür ve Spor Bakanlığı ile Rize'deki Ebruli Yaşam ve Sanat Derneğinin işbirliğiyle Nikoloz Kandelaki Resim Okulu Sergi Salonu'nda düzenlenen sergi açılışına, Türkiye'nin Batum Başkonsolosu Rıza Kağan Yılmaz, Gürcistan'ın Acara Özerk Cumhuriyeti Eğitim, Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Akaki Dzneladze, Tiflis YEE Koordinatörü Zekeriya Gültekin, Acara Ressamlar Birliği Başkanı Guram Putkaradze ve birçok davetli katıldı.

Sergi ve atölye çalışması programı kapsamında, ahşap ve taş oyma, modern sepet, Rize bezi, Hemşin çorabı, mine sanatı ve keçe sanatı gibi birçok farklı el sanatı eser, ziyaretçilerin beğenisine sunuldu.

Başkonsolos Yılmaz, etkinlikte yaptığı konuşmada, "Biz bugün burada, ortak el sanatlarımız bağlamında ortak noktalarımızı beraber kutlamak için bir aradayız. Hangi milletten olursa olsun sanatçıya değer verilmeli, onlar el üstünde tutulmalı." ifadesini kullandı.

Akaki Dzneladze de "Gelin tanış olalım, gönül gönüle verelim. 12. yüzyılda yaşamış Gürcü şairimiz Şota Rustaveli de tıpkı Yunus Emre gibi insanlığı tanış olmaya çağırdı. Bu iki sese insanlığın kulak vermesi gerekir." dedi.

Gültekin de "El Emeği, Göz Nuru" ifadesinin Türk dilindeki önemini vurgulayarak, sergilenen eserlerin Türk ve Gürcü sanatçıların emeğinin bir yansıması olduğunu belirtti.

Program, sergiye katılan Türk ve Gürcü sanatçıların Başkonsolos Yılmaz ile Bakan Yardımcısı Dzneladze'ye el sanatı ürünlerinden bazılarının hediye takdimiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Güncel

Gürcistan Türkiye Batum Kültür Sanat Güncel Haberler

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