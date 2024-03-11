Türk ve Çinli Sanatçılar, İstanbul'dan Pekin'e Kültür ve Sanat Sergisi Açtı

Türk ve Çinli sanatçılar, Çin'in başkenti Pekin'de iki ülkenin kültürel motiflerini buluşturan eserlerin yer aldığı ortak resim sergisi açtı.

Türk sanatçı Ayşe Emel Gümüş ile Çinli Şia Pıngçıng'ın eserleri, " İstanbul'dan Pekin'e: Türkiye-Çin Kültür ve Sanat Değişimi" sergisinde bir araya geldi.

Pekin Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde (YETKM) açılan sergide Şia'nın klasik Çin kaligrafisinin örneklerini veren tabloları ile Gümüş'ün kültürler arası etkileşimleri odağa alan kompozisyonları sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Serginin açılışında konuşan Türkiye'nin Pekin Büyükelçisi İsmail Hakkı Musa, Antik İpek Yolu'nun, Çin'den Batı'ya, Osmanlı İmparatorluğu toprakları üzerinden seyahat eden tüccarların ana güzergahı olduğunu, bu güzergahta yüzyıllarca süren ticaretin, Türk ve Çin halkları arasındaki yakın kültürel etkileşimi beraberinde getirdiğini belirtti.

Musa, 1598'de Çinli devlet adamı Cao Şıcın tarafından Çin İmparatoru'na sunulmak üzere hazırlanan silah kataloğunda Osmanlı tüfeklerinin yapısının, nasıl kullanıldıklarının ve atış stillerinin detaylı anlatıldığını dile getirerek, "Bu, aslında bugün 'teknoloji transferi' dediğimiz şeydir. Türkiye ve Çin, teknoloji transferi gibi ileri bir işbirliğine asırlar önce başlamışlardır." dedi.

Kültürler arasındaki etkileşimin ülkeler arası ilişkilerin gelişimi açısından önemli olduğuna işaret eden Musa, "Kültür, uygarlığın ruhudur. Gelin, bu ruhu birlikte yakalayalım." ifadelerini kullandı.

"Çin ejderhası, nazar boncuğuyla buluşuyor"

Türk sanatçı Ayşe Emel Gümüş, Çin'in, 12 hayvanlı geleneksel ay takvimine göre Ejderha Yılı'na girdiğini, iki ülkenin kültürel motiflerini bir araya getiren bu sergi için "Çin ejderhası, nazar boncuğu ile buluşuyor" temasını seçtiklerini anlattı.

Şia ile sergi için yaptıkları, ejderha karakteriyle nazar boncuğu motifinin birlikte yer aldığı tabloyu yorumlayan Gümüş, "Çinli arkadaşımız kaligrafi sanatçısı olduğu için tabloya Çin yazısındaki ejderha karakterini çizdi. Ben de nazar boncuğu motifini kaligrafiyle ahenk oluşturacak şekilde yorumlayarak boyadım." şeklinde konuştu.

Çinli sanatçı Şia da Çin tarihinde farklı kaligrafi üsluplarının bulunduğunu, sergi için hazırladığı tablolarda Song Hanedanı dönemindeki üslubu seçtiğini zira bu üsluptaki ejderha karakterinin ejderha figürüyle en fazla resimsel benzerliğe sahip olduğuna dikkati çekti.

Türkiye ile Çin'in, coğrafi bakımdan uzakta bulunsalar da dost iki ülke olduklarına, Gümüş ile yaptıkları tabloda yazı ile soyut figür arasındaki uyumun, renkler ile biçimler arasındaki diyaloğun, iki kültür arasındaki bağları estetik olarak yeniden canlandırdığına işaret eden Şia, "Aramızda mesafeler olsa da Türkiye ve Çin, dağlar, nehirler ve okyanuslarla birbirine bağlıdır. İki ülkenin dostluğu uzun zaman yaşayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"Gelin tanış olalım"

Etkinliği organize eden Pekin Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nin Müdürü Ali Oğuzhan Yüksel, merkezin 2021'de faaliyete başladığını, amacının Türk kültürünün Çin'de tanıtılması olduğunu belirterek, Çinli izleyicilere şöyle seslendi:

"Adımızı aldığımız Yunus Emre, 13. ve 14. yüzyıllarda yaşamış önemli bir Türk şair ve mutasavvıftır. Buradan sizlere onun dizeleriyle seslenmek istiyoruz: 'Gelin tanış olalım / İşi kolay kılalım / Sevelim, sevilelim / Dünya kimseye kalmaz.'"

Yüksel, etkinliğin yeni tanışmalara vesile olmasını temenni etti.

Etkinlikte Çinli çocuklardan oluşan Kung-fu takımı, ejderha ve aslan dansları ile dövüş sanatlarını birleştiren performans sergiledi.

Ayrıca Türk müziği dinletisiyle sergide yer alan sanatçıların resim ve kaligrafi tekniklerini anlattıkları atölye çalışması gerçekleştirildi.

"İstanbul'dan Pekin'e: Türkiye-Çin Kültür ve Sanat Değişimi" Sergisi, 10-12 Mart'ta Pekin Yunus Emre Türk Kültür Merkezi'nde gezilebilecek.