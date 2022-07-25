Türk Toraks Derneği, Covıd-19 İlacı ile İlgili Sık Sorulan Sorulara Yanıt Verdi: 'Yapılan Çalışmalar, Omıcron Dahil Tüm Varyantlarında Benzer...

Türk Toraks Derneği 2. Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurdan Köktürk, PCR testi pozitif olan hastalara verilen Molnupiravir ilacı ile ilgili sık sorulan sorulara karşı hazırladıkları yanıtları yayınladı. Açıklamada, "Yapılan çalışmalar Molnupiravir'in, Covid-19'a karşı, Omicron dahil tüm varyantlarında benzer etkinlik gösterdiğini düşündürmektedir" denildi.

Covid-19 pandemisinde, Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre, 11-17 Temmuz tarihleri arasında 226 bin 532 vaka sayısına ulaşıldı. Geçtiğimiz aylarda kapanan yataklı Covid-19 servisleri ve yoğun bakım üniteleri ise tekrar açılmaya başladı. Türk Toraks Derneği, tedavide kullanılan Molnupiravir isimli ilaca dair sık sorulan sorular ve yanıtları içeren bir açıklama yaptı. Dernek 2. Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Nurdan Köktürk, şunları kaydetti:

"Sağlık Bakanlığı'na ait verilere göre ülkemizde 11-17 Temmuz 2022 tarihleri arasında Covid-19 vaka sayısı 226 bin 532'ye ulaşmıştır. Covid-19 yataklı servislerinin ve yoğun bakımların tekrar açılmaya ve dolmaya başladığı haberleri gündemimizdedir. 65 yaş üstü veya kronik hastalığı olan hastaların kullanması gereken Molnupiravir adlı ilaç ülkemizde mevcuttur. İlaç, Sağlık Bakanlığı ve bakanlığa bağlı sağlık müdürlüklerince, PCR testi pozitif olan hastalara temin edilmektedir. Ancak Molnupiravir için hastalarımızdan sıkça sorular gelmektedir. Bu nedenle hastalarımızın sorularına cevaplar hazırladık. Risk grubunda olan vatandaşların ise ilaç talebinde bulunmalarını öneriyoruz."

Köktürk, Molnupiravir ilacı ile ilgili en sık sorulan soruları ve cevaplarını şöyle sıraladı:

"Molnupiravir nasıl etki ediyor?: Molnupiravir SARS-CoV-2 gibi RNA virüslerde, çoğalmayı önleyerek etki gösteriyor. Ağız yolu ile beş gün, günde iki kez 800 mg dozda (12 saatte bir 4'er tablet) kullanılmaktadır.

Molnupiravir tüm varyantlara karşı etkili midir?: Yapılan çalışmalar Molnupiravir'in, Covid-19'a karşı, Omicron dahil tüm varyantlarında benzer etkinlik gösterdiğini düşündürmektedir.

Molnupiravir'in yan etkileri nelerdir?: Molnupiravir vücut tarafından iyi tolere edilir bir ilaçtır. Günde iki kez 800 mg (12 saatte bir, 4'er tablet) kullanımda doz kısıtlayıcı herhangi bir yan etki görülmemiştir. En sık görülen yan etkiler ise diyare (ishal) yüzde 3, bulantı yüzde 2, baş dönmesi yüzde 1 ve baş ağrısıdır yüzde 1.

Molnupiravir kimlerde kullanılır?: Molnupiravir ülkemizde 12 Şubat 2022'de yayınlanan Sağlık Bakanlığı Covid-19 Rehberi ile kullanıma girmiştir. Bu rehbere göre PCR ile kesin tanısı olan, hafif-orta seyirli, semptomlarının ilk 5 gününde olan ve ağır COVID-19 geçirme açısından yüksek riskli olan erişkin (?18 yaş) Covid-19 hastalarında, aşılama durumuna bakılmaksızın kullanılması önerilmektedir. Tanımlanan yüksek risk grupları ise; İleri (>65) yaş, primer immün yetmezlikler (bağışıklığı baskılanmış hastalar), son 1 yılda kemoterapi uygulanmış olması, son 6 ayda radyoterapi uygulanmış olması, solid organ nakli, kemik iliği nakli, AIDS, son bir yılda içerisinde Rituksimab tedavisi uygulanmış olması (13).

"MOLNUPİRAVİR'İN GEBELERDE VE GEBELİK PLANLAYAN KADINLAR KULLANAMAZ"

Molnupiravir kimlerde kullanılmaz?: Molnupiravir'in gebelerde ve gebelik planlayan kadınlarda, çocuklarda kullanımı önerilmemektedir. Emziren annelerde de ilacın kullanımı süresince ve kullanımından 4 gün sonrasına kadar emzirmeye ara verilmesi vurgulanmaktadır.

Molnupiravir evde kullanılabilir mi?: Evet.

Molnupiravir nereden temin edilebilir?: İlaç hastaya filyasyon ekiplerince iletilmektedir. Tedavi sürecinde özel bir takip gerekmemektedir. İshal, kusma, baş dönmesi, baş ağrısının yanı sıra herhangi farklı bir yan etki gelişmesi durumunda filyasyon ekipleri bilgilendirilmelidir. Gerek görüldüğünde hasta, hastaneye yönlendirilmelidir.

Molnupiravir kişilerin Covid-19 olmasını engellemek (profilaksi) için hasta kişilerle temas öncesi ve sonrasında kullanılabilir mi?: Hayır.

Molnupiravir'in pandemi başlarında kullanılan Favipiravir ile benzerliği var mıdır?: Hayır.

Molnupiravir sıtma ilacı mıdır?: Hayır.

Molnupiravir diğer ilaçlarla etkileşime girer mi?: Sınırlı, mevcut verilere dayanarak Molnupiravir ile diğer ilaçlar arasında etkileşim tanımlanmamıştır.

"MOLNUPİRAVİR SAĞLIK BAKANLIĞI CORONA DANIŞMA HATTI: ALO 184 TEMİN EDİLEBİLİR"

Ülkemizde risk grubunda Molnupiravir temininde istenen test var mıdır?: Evet. PCR testi pozitif olan risk grubuna ilaç temin edilmektedir. Bu nedenle risk grubundaysanız mutlaka PCR testinizi yaptırınız.

Molnupiravir'in son kullanım tarihi geçtiyse ne yapmalıyım?: İlacın son kullanma tarihi geçmiş olsa dahi Sağlık Bakanlığı (SB) Tıbbi İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu denetimi ve izniyle kullanımına izin verilmiş görülmektedir.

Molnupiravir temini için nereyi arayabiliriz?: Sağlık Bakanlığı Corona Danışma Hattı: Alo 184."

ANKA / Güncel