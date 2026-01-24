Saitali Köknar, annesi Suna Pekuysal ile babası Ergun Köknar'ı anlattı

Türkiye Tiyatro Vakfının (TTV) hazırlamış olduğu "Tiyatro Hazinemizden" sergisi kapsamında düzenlenen söyleşi dizisinin son oturumunda, Türk tiyatrosunun iki unutulmaz ismi Suna Pekuysal ve Ergun Köknar'ı oğulları, mimar Saitali Köknar anlattı.

Moderatörlüğünü Pınar Erol'un üstlendiği "İnsanın Annesi Suna Pekuysal, Babası Ergun Köknar Olunca" başlıklı söyleşi, Depo İstanbul'da gerçekleştirildi.

Saitali Köknar, babasının 1973 yılında tiyatroyu bıraktığını ve kendisine de her zaman oyuncu olmamasını öğütlediğini söyledi.

Ünlü bir ailenin çocuğu olmanın sanıldığı kadar kolay ve parlak bir süreç olmadığını belirten Köknar, şunları kaydetti:

"Bazı insanlar bu yoldan başarıyla geçebiliyor. Benim içinse tiyatro eğlenceli bir alan olmadı. Annemin desteğiyle bir banka reklamında oynadığımı hatırlıyorum. Annem teşvik ediyordu ama akşam eve geldiğimizde babam, 'Bu çocuğu bana haber vermeden nasıl reklamda oynatırsın' diye tepki gösterirdi. Babam ölüm döşeğindeyken kendisine, 'Baba, sen neden oyuncu olmamı istemedin' diye sordum. O da 'Ben istemedim diye bir şey yok, sen isteseydin sonuna kadar destek olurdum' dedi. Ama desteklemedi, hiçbir zaman istemedi."

Köknar, evlerinde 3 bin kitaptan oluşan zengin bir kütüphane bulunduğunu, bu durumun kütüphaneye gitme ihtiyacını ortadan kaldırdığını ve çocukluktan itibaren yoğun bir okuma alışkanlığı kazandırdığını dile getirdi.

Annesi Suna Pekuysal'ın da akrabalık ilişkilerine önem verdiğini aktaran Saitali Köknar, "Akrabalarla, mahalleyle ilişkiler çok önemliydi. 'Ünlü olduktan sonra değişti' dedirtmek istemezdi. Ailesinde en büyüğüydü ama en küçük aile bireylerini bile bayramlarda arardı. Asla alkol kullanmazdı. Bu yüzden hayatını çok sıkı bir disiplinle yaşardı." dedi.

Konuşan Fotoğraflar, yaşayan bir arşiv deneyimi sunuyor

"Tiyatro Hazinemizden" sergisinin küratörlüğünü Türkiye Tiyatro Vakfının kurucu başkanı Esen Çamurdan, yardımcı küratörlüğünü Aylin Erkan ve Ceren Uyan, tasarımını ise Sera Dink üstlendi.

Sergide, tiyatronun sadece sahnede değil, anılarda, belgelerde ve geçmişten bugüne taşınan anlatılarda da yaşayabileceğinin gösterilmesi amaçlandı.

Ayrıca sergi, Türkiye Tiyatro Vakfının arşivinden seçilen eserler ve sicil defterlerinden kişisel notlara, maaş bordrolarından kurum içi yazışmalara, mektuplardan fotoğraflara, kitaplardan dergilere, sahne tasarımlarından afişlere ve karikatürlere, oyun metinlerinden çalışma notlarına kadar uzanan zengin bir çeşitlilik sunuyor.

Ay sonuna kadar ziyarete açık olan sergideki, Türkiye'nin tiyatro belleğini boyutlandıran görüşmelerden oluşan Sözlü Tarih ve Türkiye Tiyatro Vakfının özel bir uygulaması olan Konuşan Fotoğraflar bölümleri, görsel işitsel öğelerle yaşayan bir arşiv deneyimi sunuyor.