Haberler

Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda Sağlık İşbirlikleri Değerlendirildi

Türk Tıp Dünyası Kurultayı'nda Sağlık İşbirlikleri Değerlendirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamında Azerbaycan, Moğolistan ve Gürcistan sağlık bakanlarıyla bir araya gelerek sağlık alanındaki işbirliklerini ve gelecek hedeflerini görüştü.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 11. Türk Tıp Dünyası Kurultayı kapsamında Azerbaycan Sağlık Bakanı Teymur Musayev, Moğolistan Sağlık Bakanı Chinburen Jigjidsuren ve Gürcistan Sağlık Bakanı Mikheil Sarjveladze ile bir araya geldi.

Bakan Memişoğlu, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Sağlık Bakanı Musayev ile görüşme fırsatı bulduklarını belirterek, "Sağlık alanındaki mevcut işbirliklerimizi ve önümüzdeki döneme dair hedeflerimizi değerlendirdik. İki Devlet Tek Millet." ifadelerine yer verdi.

Kurultay kapsamında Moğolistan Sağlık Bakanı Jigjidsuren ile de bir araya geldiklerini aktaran Memişoğlu, "Türkiye ile Moğolistan arasındaki sağlık işbirliklerini ele aldığımız verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Görüşmemizin ülkelerimiz arasındaki sağlık işbirliklerine önemli katkılar sunmasını temenni ediyorum." paylaşımında bulundu.

Memişoğlu, Gürcistan Sağlık Bakanı Sarjveladze ile de görüşmesine ilişkin yaptığı paylaşımda, "Türkiye ile Gürcistan arasındaki sağlık işbirliklerini güçlendirmeye yönelik adımları ele alarak gelecek döneme dair görüş alışverişinde bulunduk. Görüşmemizin hayırlara vesile olmasını diliyorum." açıklamasında bulundu.

Kaynak: AA / Fatih Gokbulut - Güncel
Savaş an meselesi! Venezuela, ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdı

Savaş an meselesi! ABD işgali ihtimaline karşı F-16'ları kaldırdılar
Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de korkutan deprem! Çok sayıda ilde hissedildi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Türkiye'ye yerleşen karısının değişimi ağızları açık bıraktı

Türkiye'ye yerleşen karısının değişimi ağızları açık bıraktı
CHP lideri Özel: İstanbul Sözleşmesi'ni yeniden yürürlüğe koyacağız

Vaadi milyonları ilgilendiriyor: O anlaşmayı tekrar yürürlüğe alacağız
Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak

Tarih belli oldu: İstanbul'a 20 santimlik kar örtüsü oluşacak
Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti

Karşısındaki erkek yurdunu gösterip yapılanlara isyan etti
Rus Temel Reis'in kolları tehlikede: Tehlikeli enjeksiyonlar ağır enfeksiyona yol açtı

Rus Temel Reis, şov uğruna kollarını kaybediyor
Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu toplayan burayı görmeye gidiyor

Türkiye'nin İtalya'sı olarak biliniyor, bavulunu kapan buraya gidiyor
Antalya'da 25 ton bozuk tavuk ele geçirildi

Yakalanmasa koca şehri zehirleyeceklerdi! Görüntüler mide bulandırdı
Kiracılar dikkat! Bu masrafları ev sahibinizden geri alabilirsiniz

Kiracılar dikkat! Bu masrafları ev sahibinizden geri alabilirsiniz
Jose Mourinho'nun Benfica'sı Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez kazandı

Devler Ligi'ndeki dördüncü maçına çıktı! İşte sonuç
Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil

Hamile kadının aşerdiği şey öyle böyle değil
Galatasaray'da acı tesadüf

Galatasaray'da acı tesadüf
Dünyanın en güçlü kadını kadın değilmiş!

Dünyanın en güçlü kadınıydı, gerçek bambaşka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.