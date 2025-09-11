Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival 11. Kez Kapılarını Açtı

Türkiye'nin geniş katılımlı kahve festivali "Türk Telekom Prime İstanbul Coffee Festival", 11. yılında Kadıköy Tepe Nautilus'un açık alanında kahve ve müzikseverlerle buluştu.

AA muhabirine açıklamada bulunan festival kurucusu ve Dream Sales Machine Başkanı Alper Sesli, İstanbul Coffee Festival'in bu yıl 10 bin metrekare üzerine kurulduğunu ve 200'den fazla markanın katılımcı olduğunu söyledi.

Sesli, festivalde dünyanın birçok noktasından gelmiş 100'ün üzerinde farklı kahve çekirdeğinin işlenmiş olarak ziyaretçilerin beğenisine sunulduğunu belirterek, "Tüm tadımlarımız ücretsiz. Aslında kahve keyfiyle ilgili ne arıyorsunuz burada var. Hep söylüyoruz, sanat, müzik, seminerler, atölyeler var ve bunların hepsi harika. Ama bizim baş oyuncumuz kahve çekirdeği." dedi.

Yaklaşık 500 yıldır bu topraklarda kahvenin var olduğuna dikkati çeken Sesli, şöyle devam etti:

"Dünyada artan trendlerle birlikte son 20 yılda Türkiye'de kahve biraz daha taçlandı. Yabancı büyük şirketler, Türkiye'de kahve üretilmemesine rağmen buradaki kahve ilgisine şaşırıyorlar. Çünkü biz 500 yıldır bir kahve kültürüne sahibiz. En önemlisi Türk kahvesiyle bize ait bir demleme tekniğimiz var."

Alper Sesli, Türkiye'de artık kahve üretilmeye başlandığını ve bu konunun da festivalde ele alınacağını aktararak, "Festivalde organik tarımdan, kahve yetiştirenlerden, kahve endüstrisinin önemli paydaşlarına kadar konuşmacılar var. Öğleden sonra dediğimiz ikinci seanslarda iyi müzik yapan gruplar var ve her akşam önemli bir konuğumuz konser verecek." diye konuştu.

Yapay zeka tabanlı X BARİSTA, festivalde ilk kez sergileniyor

Festivale yapay zeka tabanlı kahve istasyonu X BARİSTA'yla katılan Thude Robotics CEO'su Önder Akyazıcı da X BARİSTA'nın 4. nesil bir kahve deneyimi sağladığına işaret ederek, "Üçüncü nesil nitelikli kahve normlarına uyarak, dördüncü nesil kahve deneyimini AI ile robotik olarak yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Akyazıcı, projenin baristaları kapsadığını belirterek, şunları anlattı:

"Profesyonel baristayı birebir taklit edebileceği bir sensor geliştirdik. Projemiz tamamen yerli bir yazılım ve donanım. Profesyonel bir baristanın bileklerine koyduğumuz bir sensörle yaptığı latteyi birebir taklit ederek, ürünü aynı şekilde X BARİSTA ile hazırlayabiliyoruz. Aslında insandan vazgeçmiyoruz. Burada robotları daha verimli ve sürdürülebilir olsun diye kullanıyoruz. Yurt içi ve yurt dışından siparişlerimiz var."

Festival katılımcılarından Niji Coffee Co kurucu ortağı ve ödüllü barista Alireza Razzaghzadeh ise 2022 Türkiye kahve demleme şampiyonu, geçen yıl da Türkiye kahve kavurma şampiyonluğu aldığını dile getirerek, "Her yıl festivale katılmaya çalışıyoruz. Bu festivale katılmak kahve sektörümüz için çok önemli. Çünkü çok büyük bir sektörümüz var. Bu yılki lokasyon da bizi çok mutlu etti. Kadıköy'de olması daha çok kahvesevere hitap etmesi açısından bizim için çok pozitif bir durum. Ayrıca buraya ulaşım çok rahat. Festival alanı da çok tatlı olmuş." değerlendirmesini yaptı.

Kahve, sanat ve müzik bir arada

İlk günü yoğun bir katılımla geçen festival, 14 Eylül'e kadar devam edecek.

Festivalde bu akşam Levent Yüksel sevenleriyle bir araya gelirken, yarın Selin Karaağaç, Rednblack ve Kalabalıklar'ın ardından grup Madrigal konser verecek.

Festival sahnesi 13 Eylül'de Hipersona, Melis Karaduman ve Atakan Çelik'ten sonra Ceza'yı ağırlayacak. 14 Eylül'de ise festivalin son günü Jimi's Soul, Zırtapoz ve Al'york performans sergileyecek. Festivalin kapanışını da Haluk Levent gerçekleştirecek.

Katılımcıların farklı damak tatlarına hitap eden kahve çeşitlerini deneyimleme imkanı bulacağı festivalde, çeşitli atölyeler ve workshoplar da gerçekleştirilecek.

Festival kapsamında bu yıl ilk kez Türk Telekom Çocuk Alanı da kuruldu. Ailelerin çocuklarıyla birlikte katılabileceği bu bölümde, farklı yaş gruplarına yönelik aktiviteler yer alıyor.

Türk Telekom Prime Lounge alanında ise ziyaretçiler çeşitli ikramlar, eğlenceli aktiviteler ve sahneden yapılacak sürpriz ödüllü yarışmalarla ağırlanıyor.