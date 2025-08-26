Türk Tarih Kurumu'ndan Selçuklu Tarihi Külliyatı Hazırlığı

FATMA NUR CANDAN/YASEMİN KALYONCUOĞLU - Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, büyük bir Selçuklu Tarihi külliyatı hazırladıklarını belirterek, iki yıl içerisinde külliyatı okuyucuyla ve akademik çevrelerle buluşturacaklarını bildirdi.

TTK Başkanı Prof. Dr. Yüksel Özgen, Malazgirt Zaferi'nin 954. yıl dönümü dolayısıyla AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Özgen, sözlerinin başında Sultan Alparslan başta olmak üzere, zaferde emeği geçen tüm kahramanları minnet ve şükranla andığını belirtti.

Milletlerin hayatında çok önemli dönüm noktaları bulunduğunu, Türk tarihindeki en büyük dönüm noktalarından birinin de Malazgirt Zaferi olduğunu söyleyen Özgen, "Siyasi olarak bu zaferle Türkler, çok büyük bir başarı kazanmışlardır. Yeni bir coğrafyayı fethederek kendilerine yeni bir vatanın yolunu açmışlardır. Bu son derece kıymetli." dedi.

Türklerin Anadolu'ya geldikten sonra vakıflardan mimariye, medreselerden kervansaraylara uzanan yapılarla farklı din, kültür ve etnik grupları adalet içinde yaşatmayı başardığını vurgulayan Özgen, "Türklerin Anadolu'da inşa etmiş oldukları medeniyet ve toplumsal hayat, hem Avrupa tarihini hem dünya tarihini hem de Türk tarihini çok önemli bir şekilde etkilemiştir." diye konuştu.

Özgen, Anadolu'da, Beylikler döneminden Osmanlı Devleti'ne ve Cumhuriyet'e ulaşan yolun kapılarının Malazgirt'te açıldığını belirterek şöyle devam etti:

"Dolayısıyla Malazgirt Zaferi sadece bir siyasi zafer olmanın ötesinde Türklerin, kendi tarihlerine ve dünya tarihlerine çok farklı bir yön vermiş olduklarını ortaya koyan son derece anlamlı, sürekli hatırlamamız, hatırlatmamız ve gelecek kuşaklara da aktarmamız gereken, çok kıymetli ve çok değerli bir gündür."

"22 ciltlik Selçuklu Tarihi külliyatı hazırlıyoruz"

Özgen, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Tarih Kurumunu kurmasının nedenlerinden birinin de Türk tarihinin kadim zamanlardan, günümüze kadar akademik olarak araştırılması ve bunun akademik çevrelerle ve kamuoyuyla paylaşılması olduğunu söyledi.

Devletin, Ahlat ve Malazgirt Savaşı üzerinden Selçuklu tarihine önem verdiğini belirten Özgen, "Biz de, Türk Tarih Kurumu olarak Türkiye'nin akademik birikimini yansıtacak şekilde bir Selçuklu Tarihi külliyatı hazırlatıyoruz." dedi.

Özgen, külliyatın Selçuklu tarihinin siyasi kısmını ve kültür, teşkilat, hukuk yapısını çok nitelikli bir şekilde ortaya koyacağını ifade etti.

Özgen, 22 ciltlik eserden oluşacak Selçuklu Tarihi külliyatının ilk cildi olan "Selçuklular ve Türk Dünyası"nın baskıda olduğunu belirterek, "Önümüzdeki iki yıl içerisinde büyük bir Selçuklu Tarihi külliyatını hem genel okuyucuyla hem de akademik çevrelerle buluşturmuş olacağız." dedi.

Selçuklu tarihinin daha geniş kitlelere aktarılması için farklı yayınlar da hazırladıklarını vurgulayan Özgen, "Özellikle Anadolu'nun fethi, Anadolu'da kurulan şehirler ve bu şehirlerde inşa edilen eserlerle ilgili kitaplar da hazırlattık, hazırlattırıyoruz. Bunları da okuyucularla buluşturuyoruz." bilgisini paylaştı.

Özgen, son yıllarda tarihe olan ilginin belirgin biçimde arttığının, bu ilginin Osmanlı öncesi ve Selçuklu dönemine de yöneldiğinin altını çizerek, Türk Tarih Kurumu olarak, akademik çevreler, üniversiteler ve bilim kurulu ile işbirliğinde bu ilgiyi doğru bilgilerle beslemek için çalışmalar yürüttüklerini ifade etti.

"Malazgirt ruhu Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına ışık tutuyor"

Özgen, Malazgirt Zaferi'nin gençler ve toplum için verdiği mesaja değinerek,"Bu zafer Türklerin, farklı bir coğrafyada, stratejik bir vizyonla, stratejik öngörüsü olan, dehası olan bir liderin öncülüğünde neler yapabileceklerini son derece açık bir şekilde bize göstermektedir." dedi.

Malazgirt'in bugün için de önemli mesajlar içerdiğini vurgulayan Özgen, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılının "Türk asrı" olmasını arzu ettiklerini söyledi.

Tarihin, geçmişi bilmek ve anlamak kadar geleceği inşa etmek için de yol gösterici olduğunu kaydeden Özgen, "Birlik beraberlik içerisinde olduğumuz zaman, stratejik vizyona sahip devlet adamlarımız olduğu zaman, bilimle, kültürle, sanatla bunu beslediğimiz zaman Türk milletinin yapamayacağı hiçbir şeyin olmadığını Malazgirt Zaferi ve sonrasında yaşananlar bize çok açık bir şekilde göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Özgen, şunları kaydetti:

"Tarih zaten bunun için vardır. Tarih, geçmişi bilmek, anlamak ve onun bize göstermiş olduğu yol doğrultusunda geleceği inşa etmek. Biz, Malazgirt'ten aldığımız ruhla, Malazgirt'ten aldığımız inançla ve Malazgirt'in bize vermiş olduğu güvenle Cumhuriyetimizin ikinci asrını inşa etmek için ve Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi, toplumumuzun refahını sağlamak ve bu refahı sürdürmek için tüm çalışmalarımızı akademik olarak yapmaya çalışıyoruz."