Türk Tabipleri Birliği'nden Dünya Kuduz Günü Açıklaması

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği (TTB), 28 Eylül Dünya Kuduz Günü nedeniyle yaptığı açıklamada, kuduz hastalığının günümüzde hala ciddi bir halk sağlığı tehdidi olmayı sürdürdüğüne dikkat çekti. Açıklamada, kuduz ile mücadelede insanların ve hayvanların yaşamını korumak için alınması gereken önlemler sıralanırken, "Kuduzun kontrol altına alınması için bir kez daha kamu otoritesini gerekli önlemleri almaya ve kuduz riskli temas ve kuduz vakaları hakkındaki verileri ayrıntılı olarak paylaşmaya çağırıyoruz" denildi.

Türk Tabipleri Birliği (TTB), 28 Eylül Dünya Kuduz Günü nedeniyle açıklama yaptı. Kuduz hastalığının günümüzde hala ciddi bir halk sağlığı tehdidi olmayı sürdürdüğüne dikkat çekilen açıklamada, kuduz ile mücadelede insan ve hayvanların yaşamını korumak için alınması gereken önlemlere dikkat çekildi.

TBB'nin resmi X hesabından bugün yapılan paylaşım şöyle:

"Kuduz hastalığı, günümüzde hala ciddi bir halk sağlığı tehdidi olmayı sürdürüyor. Kuduz ile mücadelede insanların ve hayvanların yaşamını korumak için; köpek ve kedi başta olmak üzere evcil hayvanlar ile çiftlik hayvanlarının kuduz aşılarının her yıl yapılması, aşı maliyetinin devlet bütçesinden desteklenmesi, sahipsiz hayvanların kontrolsüz üremelerinin ve hareketlerinin sınırlandırılması, aşılanması ve sahiplendirilmesi, kuduz şüpheli teması olan insan vakalarına müdahale ile ilgili sağlık personeli eğitimlerinin aralıklı olarak güncellenmesi, aşı ve immumglobülin eksikliğinin oluşmasına izin verilmemesi, önleyici ve eğitici halk sağlığı çalışmalarının artırılması, öldürmek yerine yaşatmayı tercih eden yasaların hayata geçirilmesi ve etkin şekilde uygulanması gereklidir.

28 Eylül Dünya Kuduz Günü dolayısıyla kuduzun kontrol altına alınması için bir kez daha kamu otoritesini gerekli önlemleri almaya ve kuduz riskli temas ve kuduz vakaları hakkındaki verileri ayrıntılı olarak paylaşmaya çağırıyoruz. Hayvanlar ile uyumlu ve doğa ile bütünleşik bir yaşam mümkün."