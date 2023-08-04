Türk Silahlı Kuvvetleri'nde İlk Kadın Amiral: Gökçen Fırat

Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla amiralliğe terfi eden Gökçen Fırat, Türk Silahlı Kuvvetleri tarihindeki ilk kadın amiral oldu. Fırat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapmaktadır ve TSK bünyesindeki ilk kadın amiral unvanını almıştır.

YÜKSEK Askeri Şura (YAŞ) kararı ile amiralliğe terfi eden Gökçen Fırat (46), Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) tarihinde bu rütbeye erişen ilk kadın oldu.

2023 yılı YAŞ toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan kararla; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kurmay Albay olarak görev yapan Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti. Fırat, böylece TSK bünyesindeki ilk kadın amiral oldu.

Fırat, 2017-2021 yılları arasında da Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Karargahı'nda görev yaptı. 2021-2022 yılları arasında Norveç'teki SACT Müşterek Harp Merkezi'nde görev yapan Fırat, 2022 yılında ise İngiltere'deki Mc Northwood Deniz Komutanlığı'nda görevlendirildi. 2023 yılı YAŞ kararları ile Tuğamiralliğe terfi eden Fırat, bekar ve İngilizce biliyor.