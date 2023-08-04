Türk Silahlı Kuvvetleri'nde İlk Kadın Amiral: Gökçen Fırat
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Yüksek Askeri Şura (YAŞ) kararıyla amiralliğe terfi eden Gökçen Fırat, Türk Silahlı Kuvvetleri tarihindeki ilk kadın amiral oldu. Fırat, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görev yapmaktadır ve TSK bünyesindeki ilk kadın amiral unvanını almıştır.
YÜKSEK Askeri Şura (YAŞ) kararı ile amiralliğe terfi eden Gökçen Fırat (46), Türk Silahlı Kuvvetleri ( Tsk ) tarihinde bu rütbeye erişen ilk kadın oldu.
2023 yılı YAŞ toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşti. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından imzalanan kararla; Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda Kurmay Albay olarak görev yapan Gökçen Fırat amiralliğe terfi etti. Fırat, böylece TSK bünyesindeki ilk kadın amiral oldu.GEMİ KOMUTANI OLARAK GÖREV YAPTITuğamiral Gökçen Fırat, 1977 yılında İstanbul'da doğdu. Fırat, teğmen rütbesiyle 1998 yılında Deniz Harp Okulu'ndan mezun oldu. 1998-2017 yılları arasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın çeşitli birliklerinde görev yapan Fırat, 2003-2005 yıllarında Deniz Harp Okulu öğrencilerinin donanma görevlerine hazırlandığı eğitim gemilerinden TCG Eğitim Bot-2'de Türkiye'nin ilk kadın gemi komutanı olarak görev aldı.İNGİLTERE'DE GÖREV YAPIYORDU
Fırat, 2017-2021 yılları arasında da Genelkurmay Başkanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı Karargahı'nda görev yaptı. 2021-2022 yılları arasında Norveç'teki SACT Müşterek Harp Merkezi'nde görev yapan Fırat, 2022 yılında ise İngiltere'deki Mc Northwood Deniz Komutanlığı'nda görevlendirildi. 2023 yılı YAŞ kararları ile Tuğamiralliğe terfi eden Fırat, bekar ve İngilizce biliyor.