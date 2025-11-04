Türk Sanat Müziğinin Önemli İsimlerinden Süheyla Altmışdört Son Yolculuğuna Uğurlandı

Müzik eğitimcisi ve Türk sanat müziğinde "hocaların hocası" olarak anılan sanatçı Süheyla Altmışdört, son yolculuğuna uğurlandı.

Sanatçının cenazesi, Şişli Camisi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Feriköy Mezarlığı'na defnedildi.

Altmışdört'ün yeğenleri Şahika Önal, Elif Önal, Nilgün Engin ve Mihriban Uygur'un taziyeleri kabul ettiği törene, sanatçının yakınları, öğrencileri, sanatçı dostları ve sevenleri katıldı.

"Binlerce müzik sevdalısına yol göstermiş kıymetli bir sanatçımızdı"

Sanatçı Ender Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Süheyla Altmışdört'ten 10 yıl ders aldığını belirterek, "Süheyla hoca, Osmanlı bakiyesi Türk musikisinin devleşmiş bir ismiydi. Kendisi 42 yıldan fazla süreyle İstanbul Üniversitesi Korosunun şefliğini yürütmüş ve çok saygın talebeler yetiştirmişti. Şu anda devlet korolarındaki ve TRT'deki sanatçılarımızın birçoğu onun tedrisatından geçmiştir. Süheyla hoca, binlerce müzik sevdalısına yol göstermiş kıymetli bir sanatçımızdı. Çok sayıda önemli sanatçımızın yetişmesinde onun çok büyük emek ve gayretleri vardır. Kendisini rahmet ve minnetle anıyorum." ifadelerini kullandı.

Büyük Kulüp Klasik Türk Müziği Korosu kurucusu ve şefi Taylan Kendirli, sanatçıyla 1962 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı giriş sınavında tanıştığını dile getirerek, "Sınavı kazandım ve aynı yılın kasım ayında da hocanın talebesi olarak derslere başladık. Hocanın hemen hemen bütün hayatı İstanbul Belediye Konservatuvarı ve üniversite korosu bünyesinde geçti. O gerçekten de hocaların hocası olarak hepimizin yetişmesinde büyük bir pay sahibiydi. Biz de şimdi korolar yönetiyoruz, hocalık yapıyoruz ve bunda Süheyla hocamızın büyük bir emeği var. Hocanın talebeleri arasında radyo sanatçıları ve bestekarlar olmak üzere çok sayıda isim var." diye konuştu.

"Süheyla hoca geleneklere bağlı bir ailede yetişmişti, çok önemli bir insandı"

Usta sanatçının dini alanda da önemli isimlerin yetişmesine katkı sağladığına dikkati çeken Kendirli, "Dini vazife yapan imamlar, hafızlar, mevlithanlar, müezzinler dahi Süheyla hocanın talebesi olmuş, ondan feyz almış ve ondan öğrendiklerini kendi alanlarında başarıyla icra etmişti. Süheyla hoca geleneklere bağlı bir ailede yetişmiş, çok önemli bir insandı. Ruhu şad, mekanı cennet olsun." dedi.

Altmışdört'ün öğrencisi ve Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu emekli ses sanatçısı Ferda Sağlam ise sanatçıyla konservatuvar eğitimi sırasında tanıştığını anlatarak, "Hoca bize Türk müziği solfej dersi veriyordu. Ben de doğrusu başarılı bir öğrenciydim ve hocanın dikkatini çekmiştim. Hoca aynı zamanda üniversite korosunu da idare ediyordu. Beni de oraya çağırdı. Onun benim üzerimde çok büyük emeği var. Kendisiyle çok sayıda eser geçtik. Süheyla Hanım adeta kafanıza vura vura o bilgileri size öğretirdi. Onun anlattığı bir bilgiyi anlamama ihtimaliniz yoktu. Çok büyük bir öğretmendi ve anlattığı bilgileri unutmanız mümkün değildi. Onu tanıdığım için kendimi gerçekten şanslı hissediyorum. Türk müziği böylesine değerli bir ismi kaybettiği için çok üzgünüm." şeklinde konuştu.

Süheyla Altmışdört hakkında

Bülent Ersoy, Ahmet Özhan ve Coşkun Sabah gibi ünlü isimlerin de hocası olan Süheyla Altmışdört, 1926'da Trabzon'da dünyaya geldi???????.

İlk ve ortaöğrenimini Trabzon'da tamamlayan sanatçı, 1948'de İstanbul'a geldi.

Sanatçı, 1954'te İstanbul Belediye Konservatuvarı Türk Müziği Bölümünü bitirdi. Münir Nurettin Selçuk, Fulya Akaydın, Şefik Gürmeriç ve Mesud Cemil'den eğitim alan Altmışdört, konservatuvarı bitirdikten sonra eğitim vermeye başladı.

Altmışdört, Türk halk müziği ve klasik Türk müziği alanlarında hocalık ve koro yöneticiliği yaptı, 1963'ten itibaren İstanbul Üniversitesi Klasik Türk Müziği Korosunu (Üniversite Korosu) çalıştırdı ve yönetti. Üniversite korosu ile çok sayıda konser verdi.

Sanatçı ayrıca Türkiye'nin her yanında konservatuvarların kuruluşuna ön ayak oldu.

İstanbul Radyosu'nda uzun yıllar radyo konserleri veren usta sanatçı, Üniversite Korosunda 42 yıldır sürdürdüğü görevini 2005'te Elif Ahıs'a devretti.