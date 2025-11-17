Haberler

Türk Sanat Müziği Sanatçısı Muazzez Abacı İçin Tören Düzenlendi

ABD'de kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Muazzez Abacı için TRT Ankara Radyosu'nda düzenlenen törende sanatçının hayat hikayesi anlatıldı ve Kur'an-ı Kerim okundu.

ABD'de geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türk Sanat Müziği sanatçısı Muazzez Abacı için TRT Ankara Radyosu'nda tören düzenlendi.

Sanatçı Muazzez Abacı, ABD'de 12 Kasım'da 78'inci doğum gününde kalp kriz geçirerek yaşamını yitirdi. Abacı'nın cenazesi, İstanbul'da gerçekleştirilen törenin ardından Ankara'ya getirildi. Abacı için TRT Ankara Radyosu'nda tören düzenlendi. Törene, Abacı'nın kızı Aslı Saba Abacı, torunu Sarah Anderson, aile yakınları ve sevenleri katıldı. Abacı'nın kızı, torunu ve yakınları, tören öncesi taziyeleri kabul etti. Törende, Abacı'nın hayat hikayesi anlatıldı, Kur'an-ı Kerim okundu. Daha sonra Abacı için helallik istendi. Muazzez Abacı'nın cenazesi, Kocatepe Camisi'nde kılınacak öğle namazının ardından Cebeci Asri Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
