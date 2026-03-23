Türk öğrencilerden Kafkas Matematik Olimpiyatı'nda büyük başarı

MİLLİ Eğitim Bakanlığı (MEB), Türk öğrencilerin, Adige Cumhuriyeti'nde düzenlenen 11'inci Kafkas Matematik Olimpiyatı'nda dünya birinciliği ve ikinciliği elde ettiğini duyurdu.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk öğrencilerin, 13-18 Mart tarihleri arasında 35 ülkeden öğrencinin katılımıyla düzenlenen uluslararası olimpiyatta Türkiye'yi gururla temsil ettiği belirtilerek, "Temel Fikirlerden Temel Bilimlere' projesi kapsamında Türkiye genelinde yapılan seçmelerde oluşturulan 'Türk Milli Takımı'nda yer alan öğrencilerimizden; Poyraz Deniz Koçulu, 'Senior' kategorisinde dünya birincisi olarak altın madalya, Tuğra Özbey Eratlı, dünya ikincisi olarak altın madalya, Seracettin Burak Müftüoğlu gümüş madalya, Bartu Kalkan mansiyon, Timuçin Tunç Bozkan ve Eyüp Ege Dündar, 'Junior' kategorisinde bronz madalya, Demir Karslıoğlu mansiyon kazandı. Evlatlarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dileriz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı