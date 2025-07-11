Türk Müzisyenler St. Petersburg'da Konser Verecek
Rusya'nın St. Petersburg şehri, temmuz ayı boyunca Türk müzisyenlerin performanslarına ev sahipliği yapacak. Genç piyanist Faruk Kalaycı, Pianissimo Summer Piano Festivali kapsamında 13 Temmuz'da Petergof Sarayı'nda sahne alacak. Ayrıca, ödüllü davulcu Ferit Odman da 25 Temmuz'da St. Petersburg Caz Festivali'nde konser verecek. Türk müzisyenlere olan ilgi artarken, kültür turizminin teşvik edilmesi amacıyla uçak seferleri artırıldı.
Rusya'nın St. Petersburg şehri, temmuz ayı boyunca Türk müzisyenlerin performanslarına ev sahipliği yapacak.
Genç piyanist Faruk Kalaycı, klasik müziğin prestijli duraklarından Pianissimo Summer Piano Festivali kapsamında 13 Temmuz'da Petergof Sarayı'nda müzikseverlerle buluşacak.
Kalaycı, konserde Franz Schubert'ten Richard Wagner ve Franz Liszt'e uzanan zengin bir repertuvarı dinleyicilerin beğenisine sunacak.
Uluslararası caz sahnesinin başarılı isimlerinden ödüllü davulcu Ferit Odman ise Akra Jazz Band ile 25 Temmuz'da St. Petersburg Caz Festivali'nde konser verecek.
Müzisyen Onur Aymergen de Rus müzisyenlerle oluşturduğu "Nevi" projesi ile St. Petersburg Caz Filarmoni Salonu'nda konser verdi.
Türk müzisyenlere ilginin arttığı St. Petersburg'da kültür turizminin de yoğunlaştırılması amacıyla uçak seferleri arttırıldı.