Türk Mutfağı'nın klasik tatları Fildişi Sahili'nde tanıtıldı

Türk Mutfağı'nın klasik tatları Fildişi Sahili'nde tanıtıldı
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Türk mutfağının kültürel ve geleneksel zenginlikleri, Fildişi Sahili'nin ekonomik başkenti Abidjan'da düzenlenen resepsiyonla tanıtıldı.

Türk mutfağının kültürel ve geleneksel zenginlikleri, Fildişi Sahili'nin ekonomik başkenti Abidjan'da düzenlenen resepsiyonla tanıtıldı.

Türkiye'nin Abidjan Büyükelçiliği tarafından, Türk Mutfağı Haftası kapsamında Büyükelçilik konutunda düzenlenen programa, Fildişi Sahili Senato Başkanı Kandia Camara, İletişim Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Amadou Coulibaly, Ulusal Uzlaşı, Dayanışma ve Yoksullukla Mücadele Bakanı Myss Belmonde Dogo'nun yanı sıra kültür, turizm, dışişleri ve çevre bakanlıklarından yetkililer, çeşitli ülkelerin büyükelçileri ile çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyona ev sahipliği yapan Türkiye'nin Abidjan Büyükelçisi Deniz Erdoğan Barım, etkinlikte yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde ve Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle dünya genelinde her yıl düzenlenen Türk Mutfağı Haftası'nın bu yılki temasının "Türk mutfağı klasikleri" olduğunu söyledi.

Türk mutfağının sağlıklı, geleneksel, sürdürülebilir ve sıfır atık ilkelerine dayanan yapısına dikkati çeken Barım, bu mutfağın aynı zamanda Türk kültürünün misafirperverliğini de yansıttığını vurguladı.

Etkinlikte, davetlilere sarma, sigara böreği, cacık, tandır, çoban kavurma ve geleneksel Türk tatlıları ikram edildi.

Program kapsamında ayrıca, Emine Erdoğan'ın öncülüğünde hazırlanan "Asırlık Tariflerle Türk Mutfağı" kitabı tanıtılırken, Türkiye'nin tarihi ve doğal güzelliklerini yansıtan bir fotoğraf sergisi de konukların beğenisine sunuldu.

Kaynak: AA / Gülsüm İncekaya - Güncel
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